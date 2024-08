Τζίνα Ρόουλαντς: Η πολυβραβευμένη ηθοποιός απεβίωσε στα 94 της χρόνια

Η Βιρτζίνια Κάθριν «Τζίνα» Ρόουλαντς, θρυλική αμερικανίδα ηθοποιός, βραβευμένη τρεις φορές με Emmy, δυο φορές υποψήφια για Όσκαρ για την ενσάρκωση ισχυρών χαρακτήρων ή γυναικών με σοβαρά προβλήματα υγείας σε φιλμ όπως τα Gloria (1980) και A Woman Under the Influence (1974), που είχε σκηνοθετήσει ο ελληνοαμερικανός σύζυγός της Τζον Κασσαβέτης, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, δήλωσε ο γιος της, ο Νικ Κασσαβέτης, στο Entertainment Weekly.

Ο Νικ Κασσαβέτης αποκάλυψε τον Ιούνιο, στο ίδιο αμερικανικό περιοδικό, πως η μητέρα του έπασχε από Αλτσχάιμερ, όπως η δική της μητέρα, και επίσης ο χαρακτήρας που ενσάρκωσε στην ταινία The Notebook (2004).

«Έχει πλήρη άνοια. Κι είναι τόσο παλαβό — το ζήσαμε, το έπαιξε στη μεγάλη οθόνη, και τώρα μας πλάκωσε», είχε πει.

