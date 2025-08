Τζίνι Σίλι: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η εμβληματική τραγουδίστρια της κάντρι - Real.gr

Η διάσημη τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή 1η Αυγούστου, στο Ιατρικό Κέντρο Σάμιτ στο Χέρμιτατζ του Τενεσί, μετά από επιπλοκές που προκλήθηκαν από εντερική λοίμωξη, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της σε δήλωση προς το περιοδικό People.

Η Σίλι, η οποία είχε χάσει τον σύζυγό της, Γιουτζίν Γουόρντ, από καρκίνο τον Δεκέμβριο του 2023, ταλαιπωρούνταν από σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια του 2025.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η τραγουδίστρια είχε υποβληθεί σε «πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για επιδιόρθωση σπονδύλων» το περασμένο διάστημα, ενώ είχε, επίσης, υποβληθεί «δύο επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα».

Κατά την περίοδο της νοσηλείας της, είχε αποκαλύψει ότι πέρασε «11 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας» και είχε υποστεί επίσης «μια κρίση πνευμονίας».

Η Τζίνι Σίλι απέκτησε τη φήμη της το 1966 με το τραγούδι “Don’t Touch Me”, το οποίο της εξασφάλισε μία θέση στην ιστορία της κάντρι μουσικής. Άλλα από τα γνωστά της τραγούδια είναι τα “A Wanderin’ Man”, “I’ll Love You More (Than You’ll Need)” και το ντουέτο της με τον Τζακ Γκριν, “Wish I Didn’t Have to Miss You”, το οποίο κυκλοφόρησε το 1969. Ήταν, επίσης, αφοσιωμένο μέλος του Grand Ole Opry, με περισσότερες από 5.300 εμφανίσεις.

Η Σίλι γεννήθηκε το 1940 στο Titusville της Πενσιλβάνια και μεγάλωσε στο γειτονικό Townville. Ήταν η μικρότερη από τέσσερα αδέλφια και, όπως αποκάλυψε η ίδια, η αγάπη της για το Grand Ole Opry άρχισε από πολύ μικρή ηλικία, όταν η οικογένειά της συγκεντρωνόταν γύρω από το ραδιόφωνο για να ακούσουν τις εκπομπές του προγράμματος.

«Ήξερα από 8 χρονών τι ήθελα να γίνω», είχε δηλώσει στο People το 2022. «Ήξερα ότι ήθελα να βρεθώ στη σκηνή του Opry». Εμπνεύστηκε από τους μεγάλους καλλιτέχνες που εμφανίζονταν τακτικά στην εκπομπή, όπως οι Roy Acuff, Minnie Pearl, Ernest Tubb, Kitty Wells, Little Jimmy Dickens και Jean Shepard. «Ήθελα απλώς να τους γνωρίσω», είχε προσθέσει. «Ήθελα να γίνω μέλος αυτής της οικογένειας».

Η καριέρα της ξεκίνησε σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ηλικία μόλις 11 ετών. Μετά το λύκειο, εργάστηκε ως στενογράφος, πριν μετακομίσει στην Καλιφόρνια το 1961. Αρχικά εργάστηκε σε τράπεζα, αλλά το κάλεσμα της μουσικής την οδήγησε να γίνει γραμματέας στην εταιρεία Imperial Records, όπου άρχισε να ανοίγει ο δρόμος για την καριέρα της.