Τζιχαντιστές στη Νιγηρία εκτέλεσαν εργαζόμενους σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις

Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους σε οργανώσεις βοήθειας είναι εξαιρετικά υψηλός στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπου ο ανταρτοπόλεμος της Μπόκο Χαράμ και του ΙΚΔΑ και η κατασταλτική δράση των δυνάμεων ασφαλείας την τελευταία δεκαετία έχουν πυροδοτήσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη. Σε βίντεο που παρακολούθησαν δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, μέλος του ΙΚΔΑ που φοράει μπαλακλάβα και στολή παραλλαγής αγορεύει όρθιος ενώ οι πέντε όμηροι, με λωρίδες κόκκινου υφάσματος να τους κλείνουν τα μάτια, βρίσκονται γονατιστοί μπροστά του.

The most heart wrenching thing I have seen this year is the video of Boko Haram terrorists shooting 5 aid workers in cold blood. And the excuse they gave was baseless. The men were not spreading Christianity. They were providing humanitarian aid. Why? Why?#SomeoneRescueNigeria! pic.twitter.com/0mr2ROSBvu