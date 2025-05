Τζο Μπάιντεν: Διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη και μετάσταση στα οστά - Real.gr

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη.

Ο Μπάιντεν εξετάστηκε την περασμένη εβδομάδα από τους γιατρούς μετά από συμπτώματα στην ούρηση και τη διαπίστωση ενός όζου στον προστάτη. Την Παρασκευή διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, με τα καρκινικά κύτταρα να έχουν εξαπλωθεί στα οστά.

«Αν και πρόκειται για μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση», ανέφερε το γραφείο του. «Ο Πρόεδρος και η οικογένειά του εξετάζουν τις θεραπευτικές επιλογές με τους γιατρούς του» προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι συχνός, δεύτερος, μετά τον καρκίνο του δέρματος, πιο συχνός καρκίνος που επηρεάζει τους άνδρες, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, για κάθε 100 άνδρες, 13 θα εμφανίσουν καρκίνο του προστάτη κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Former President Joe Biden was diagnosed with an “aggressive form” of prostate cancer, which has spread to his boneshttps://t.co/e6PgHd575l pic.twitter.com/E7OTDJqcqI

— CNN (@CNN) May 18, 2025