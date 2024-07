Τζο Μπάιντεν: Διάβασε σε ομιλία οδηγία προς τον... εαυτό του – «Φώναξε τον στρατιωτικό» - ΒΙΝΤΕΟ

Ωστόσο, τα χειροκροτήματα «έπνιξαν» τα λόγια του Μπάιντεν και έσωσαν κάπως την ομιλία του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Biden, 81, glares into the teleprompter and almost makes disastrous slip-up during NATO speech to world leaders trying to prove he is fit to serve https://t.co/w2yCpZdSPrpic.twitter.com/SyD39R00Pp