Τζο Μπάιντεν: Εμφανίστηκε να βήχει σε βιντεοδιάσκεψη αλλά δηλώνει ότι «είναι καλύτερα απ' όσο ακούγεται» - ΒΙΝΤΕΟ

Μιλώντας σε αυτή τη συνάντηση που είχε ως αντικείμενο τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, ο Μπάιντεν εμφανίστηκε σφριγηλός και ευδιάθετος, αλλά με αισθητά πιο βραχνή φωνή. «Αισθάνομαι πολύ καλύτερα απ’ όσο ακούγομαι», είπε στους συνομιλητές του, ζητώντας συγγνώμη επειδή κατά διαστήματα έβηχε, καθώς περιέγραφε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για να μειωθούν οι τιμές της βενζίνης.

