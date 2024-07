Τζο Μπάιντεν: Γιατί δεν αποσύρει την υποψηφιότητά του παρά τις εκκλήσεις κάποιων Δημοκρατικών

Αν και αναγνωρίζει ότι σε ηλικία 81 ετών δεν είναι πλέον ένας νεαρός άνδρας, απέδωσε την επίδοσή του στο ντιμπέιτ στην εξάντλησή του. Ωστόσο απέτυχε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για την πνευματική του διαύγεια στη συνέντευξη που παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα στον Τζορτζ Στεφανόπουλος, ενώ και κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέφυγε οι γκάφες. Εξάλλου στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Πέμπτη μπέρδεψε το όνομα της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ.

"I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president did I think she wasn't qualified to be president."

