Τζο Μπάιντεν: Ξέχασε ότι έκανε χειραψία μέσα σε 5 δευτερόλεπτα - Βίντεο

Ο Μπάιντεν ωστόσο φαίνεται στο βίντεο να έχει… ξεχάσει την αλληλεπίδρασή του με τον Σούμερ και περιμένει ακόμη μία χειραψία. Αφού βλέπει τον Γερουσιαστή να ξεκινάει την ομιλία του, αντιδρά αμήχανα ξύνοντας το πιγούνι του.

Μάλιστα ο ειδικός Σύμβουλος Επικοινωνιών του Γερουσιαστή Ted Cruz, Steve Guest, δημοσίευσε στο twitter το περιστατικό γράφοντας: «Το μόνο που χρειάζεται είναι 5 δευτερόλεπτα για να ξεχάσει ο Τζο Μπάιντεν ότι έσφιξε το χέρι του Τσακ Σούμερ. Τρομακτικό»

