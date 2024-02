Τζο Μπάιντεν: Παραπάτησε δύο φορές την ώρα που επιβιβαζόταν στο Air Force One - ΒΙΝΤΕΟ

Παρόλα αυτά, ο ίδιος πρόλαβε και τις δύο φορές να κρατηθεί από τη χειρολαβή, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

VIGOR: Biden almost trips (twice) as he boards Air Force One — despite using the short stairs to avoid tripping pic.twitter.com/CkoLnwLV2q