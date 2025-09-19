Τζόελ Μος: Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο πολυβραβευμένος παραγωγός του Χόλιγουντ - Real.gr

Ο Τζόελ Μος επτά φορές βραβευμένος με Grammy παραγωγός, ηχολήπτης και μιξέρ, που εργάστηκε σε δεκάδες ταινίες – από το Pretty in Pink και το Little Shop of Horrors έως το City Slickers, το A Few Good Men και το Chicago – έφυγε από τη ζωή. Ήταν 79 ετών.

Η οικογένειά του δήλωσε στο Deadline ότι ο Τζόελ Μος πέθανε στις 15 Σεπτεμβρίου στο Saratoga Springs της Νέας Υόρκης, χωρίς να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου.

Γεννημένος στις 11 Μαΐου 1946 στο Ντιτρόιτ, ο Τζόελ Μος ήταν επί χρόνια μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πιο περιζήτητους ηχολήπτες για την ηχογράφηση κορυφακών κινηματογραφικών μουσικών επενδύσεων.

Πέρα από τις ήδη αναφερθείσες ταινίες, εργάστηκε επίσης στα: Footloose, Dirty Rotten Scoundrels, Sister Act, Sleepless in Seattle, Mosquito Coast, Dead Poets Society, Gorillas in the Mist και σε δεκάδες ακόμη παραγωγές.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τζόελ Μος συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες για Grammy, κερδίζοντας μεταξύ άλλων το Άλμπουμ της Χρονιάς για το Genius Loves Company του Ray Charles (2004), το κύκνειο άσμα του θρυλικού καλλιτέχνη.

Κέρδισε επίσης Grammy για:

το μιούζικαλ του Broadway Beautiful: The Carole King Musical

το In the Heights,

το σάουντρακ της ταινίας Chicago,

και το άλμπουμ του Tony Bennett Playin’ With My Friends – Bennett Sings the Blues.

Άλλες σημαντικές δουλειές του στο Broadway περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις των μιούζικαλ:

Hair,

The 25th Annual Putnam County Spelling Bee,

και The Drowsy Chaperone,

για τα οποία απέσπασε υποψηφιότητες για Grammy.

Ο Τζόελ Μος συνεργάστηκε με πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της 60χρονης καριέρας του, μεταξύ άλλων με τους The Eagles, Little Richard, Johnny Cash, Joe Cocker, Cissy Houston, Red Hot Chili Peppers και πραγματοποίησε πρωτοποριακή δουλειά με τους Talking Heads.

Στο πολυσεβασμένο ντοκιμαντέρ της μπάντας του 1984, Stop Making Sense, ήταν ο πρώτος που μετέφερε αναλογικές ηχογραφήσεις σε ψηφιακή μορφή 24-track.

Τα τελευταία χρόνια, εργαζόταν στο Caffe Lena στο Saratoga Springs, όπου αφιέρωνε το χρόνο και το ταλέντο του ως συγγραφέας, ηχολήπτης και αρχειονόμος σε φίλους και τοπικούς μουσικούς που εμφανίζονταν εκεί. Η οικογένεια του Moss ανέφερε ότι ήταν γνωστός ως «ο πιο μεγάλος άνθρωπος της ηχογραφικής βιομηχανίας που δημιουργούσε τους καλύτερους ήχους στην πόλη».