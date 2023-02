Τζον Μότσον: Έφυγε από την ζωή ο θρυλικός αθλητικός σχολιαστής του BBC - Βίντεο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βρετανικού δικτύου έχει καλύψει πάνω από 2,500 τηλεοπτικά παιχνίδια, 10 παγκόσμια κύπελλα, 10 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και 29 τελικούς FA cup για το BBC sports.

Rest in peace, John Motson.

The legendary commentator, who had an illustrious 50-year career with the BBC, has died aged 77.