Τζον Πούλος: Ποιος είναι ο Έλληνας ομογενής που «εξευτέλισε» το Fox News -Bίντεο

Ήταν μία μάλλον αιφνιδιαστική εξέλιξη ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ανάμεσα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και την εταιρεία ηλεκτρονικής καταμέτρησης ψήφων Dominion (Voting Systems), λίγο πριν οι δύο πλευρές βρεθούν αντιμέτωπες σε δικαστήριο της πολιτείας του Ντέλαγουερ. Την απρόσμενη είδηση ανακοίνωσε «στον αέρα» ο Νιλ Καβούτο, ένας από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές του Fox News.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «το Fox News συμφώνησε να πληρώσει 787 εκ. δολάρια στα πλαίσια διακανονισμού, μετά την άσκηση αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση από την Dominion. Η πληροφορία αυτή προοέρχεται από τη Wall Street Journal. Με τον διακανονισμό αποτρέπεται η εκδίκαση ισχυρισμών ότι στο Fox, οι παρουσιαστές και οι προσκεκλημένοι του, είχαν δώσει βήμα σε αιτιάσεις σχετικά με την τεχνολογική αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας, στις εκλογές του 2020».

“It's a big step forward in democracy if our system can send a signal that if media companies lie ... and they do so knowingly, they will be prepared to pay a very, very high price.” — Dominion Voting Systems CEO John Poulos on $787.5 million settlement reached with Fox News. pic.twitter.com/Wtx9BXFAXF