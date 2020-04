Τζόνσον από το νοσοκομείο: Εχω συμπτώματα, κάνω εξετάσεις, αλλά συνεχίζω να δουλεύω

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Από την Ντάουνινγκ Στριτ ανακοινώθηκε πως το ηθικό του πρωθυπουργού "είναι υψηλό" σήμερα, αφού πέρασε μια "ήσυχη νύχτα" στο νοσοκομείο, όπου "παραμένει για παρακολούθηση".

"Ο πρωθυπουργός πέρασε μια ήσυχη νύχτα στο νοσοκομείο St Thomas στο Λονδίνο και το ηθικό του είναι υψηλό. Παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού επαναλαμβάνοντας πως ο 55χρονος Τζόνσον παραμένει στα ηνία της κυβέρνησης.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.