Τζόνσον: Brexit στις 31 Οκτωβρίου με συμφωνία ή χωρίς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η δέσμευσή μου είναι ότι θα φύγουμε από την ΕΕ (...) την 31η Οκτωβρίου», τόνισε ο Τζόνσον.

«Και ο τρόπος για να κάνουμε τους φίλους και εταίρους μας να αντιληφθούν πόσο σοβαρά παίρνουμε αυτό το πράγμα είναι εντέλει, φοβάμαι, να εγκαταλείψουμε την ηττοπάθεια και τον αρνητισμό που μας παγίδευσε σε τόσο πυκνή ομίχλη για τόσο καιρό και να προετοιμαστούμε, με αυτοπεποίθηση και με σοβαρότητα, για αποχώρηση βάσει των κανόνων του ΠΟΕ [σ.σ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου] ή χωρίς συμφωνία», πρόσθεσε ο ίδιος.

"It's not just up to us" - Boris Johnson admits if made PM he will need EU co-operation to avoid a hard Irish border or crippling trade tariffs in the event of a no-deal #Brexit

