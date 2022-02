Tζόνσον: Φρικιαστικές εξελίξεις στην Ουκρανία - Ο Πούτιν επέλεξε την αιματοχυσία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε σήμερα τις «φρικιαστικές εξελίξεις στην Ουκρανία», εκτιμώντας ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «επέλεξε τον δρόμο της αιματοχυσίας και της καταστροφής εξαπολύοντας αυτή την απρόκλητη επίθεση».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί μας θα αντιδράσουν με αποφασιστικό τρόπο», πρόσθεσε μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

