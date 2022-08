Τζόνσον: Υποσχέθηκε νέα βοήθεια στην Ουκρανία πριν φύγει από την πρωθυπουργία

Κατά τη συνάντηση του Τζόνσον με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ένα επιπλέον πακέτο στρατιωτικής βοήθειας.

Το πακέτο αξίας 54 εκατομμυρίων στερλινών (64,06 εκατ. ευρώ) θα περιλαμβάνει 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη "αυτοκτονίας" για να μπορεί ο ουκρανικός στρατός να παρακολουθεί και να στοχεύει τις ρωσικές δυνάμεις που εισέβαλαν στη χώρα, αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Τζόνσον.

"Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των Ουκρανών φίλων μας. Πιστεύω ότι η Ουκρανία μπορεί και θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο", έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

"Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία μας αφορά όλους. Γι αυτό τον λόγο είμαι στο Κίεβο σήμερα. Γι αυτό η Βρετανία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των Ουκρανών φίλων μας", έγραψε ακόμη.

