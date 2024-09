Τζορτζ Παπαδόπουλος: Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ πίσω από φιλορωσικές ιστοσελίδες που διαδίδουν fake news

Μεταξύ των εμπλεκόμενων είναι Τζορτζ Παπαδόπουλος, η σύζυγός τoυ Σιμόνα Μαντζιάντε, και άλλα άτομα που συμμετέχουν στη συντακτική ομάδα του ιστότοπου Intelligencer. Ο ιστότοπος αυτός, που προσελκύει όλο και περισσότερους αναγνώστες, έχει γίνει πηγή πληροφόρησης για συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ.

Η εξάπλωση του ιστότοπου συμπίπτει με την προσπάθεια των ΗΠΑ να περιορίσουν τη ρωσική επιρροή ενόψει των εκλογών του 2024. Πρόσφατα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε διώξεις σε δύο άτομα από το RT, ενώ επέβαλε κυρώσεις στην αρχισυντάκτρια του, Μαργκαρίτα Σιμονιάν, και άλλους υπαλλήλους. Η δημοτικότητα του Intelligencer αυξάνεται, με την επισκεψιμότητά του να σημειώνει αύξηση 300% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Similarweb.

Άρθρα του ιστότοπου έχουν κοινοποιηθεί από γνωστούς συνωμοσιολόγους όπως ο Alex Jones, ο Garrett Ziegler και ο Roger Stone. Σύμφωνα με την Emma Briant, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Monash, η χρήση διάσημων προσώπων για τη διάδοση φιλορωσικών απόψεων είναι μια νέα στρατηγική της Ρωσίας για τη διάδοση παραπληροφόρησης.

Αν και μεγάλο μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την αμερικανική πολιτική, ο ιστότοπος ξεκίνησε στην πραγματικότητα από την Αυστραλία, με ένα ελάχιστα γνωστό μέσο ενημέρωσης που ονομάζεται TNT Radio, το οποίο ξεκίνησε το 2022.

Οι οικοδεσπότες και οι καλεσμένοι της εκπομπής συχνά αρνούνται την κλιματική αλλαγή, συζητούν θέματα πολιτιστικού πολέμου στις ΗΠΑ, υποστηρίζουν φιλορωσικές απόψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας για το Covid-19.

Η Jennifer Squires, μία από τις ιδιοκτήτριες του σταθμού, εξήγησε σε συνέντευξή της ότι το Intelligencer ξεκίνησε ως ένας τρόπος για να έχει το TNT Radio μια γραπτή έκδοση που θα συμπλήρωνε τον ραδιοφωνικό του σταθμό.

