Τζόρτζιο Αρμάνι: Η επόμενη ημέρα της αυτοκρατορίας - Real.gr

Οι διάδοχοι του Ιταλού μετρ που κατέκτησε την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας και η σχέση του με την Ελλάδα.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Με απέραντη θλίψη ο όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του, Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο “Il Signor Armani”, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, στις συλλογές και στα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια. Μιλάνο, 04/09/2025», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του διάσημου οίκου μόδας. Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την παγκόσμια μόδα και την επιχειρηματικότητα. Ο Ιταλός μετρ, που γεννήθηκε στην Πιατσέντσα και ξεκίνησε την καριέρα του με σπουδές στην Ιατρική πριν στραφεί στο σχέδιο μόδας, κατάφερε να δημιουργήσει ένα από τα ισχυρότερα brand στον κόσμο.

Με τη φιλοσοφία της διακριτικής πολυτέλειας και της απλότητας, άλλαξε ριζικά την εικόνα της σύγχρονης μόδας. Οι λιτές γραμμές, τα άνετα υφάσματα και το ξεχωριστό tailoring έγιναν σήμα κατατεθέν του, επηρεάζοντας γενιές επαγγελματιών, ηθοποιών και επιχειρηματιών. Εκτός από σχεδιαστής, υπήρξε και ο ίδιος ένας αυστηρός επιχειρηματίας. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι οίκοι εξαγοράζονταν από πολυεθνικά γκρουπ, ο Aρμάνι επέμεινε στην ανεξαρτησία. Επέκτεινε το brand σε τομείς όπως αξεσουάρ, καλλυντικά, ξενοδοχεία, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας, μετατρέποντας το ατελιέ του σε κέντρο μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας. Με τον θάνατό του δημιουργείται ένα τεράστιο κενό. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιο θα είναι το μέλλον του οίκου και πώς θα διαφυλαχθεί η ανεκτίμητη κληρονομιά του Τζόρτζιο Αρμάνι.

Οι κληρονόμοι

Η αμύθητη περιουσία του περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από υφάσματα και πατρόν… Ενώ η αξία του οίκου μόδας ανέρχεται σε 8,6 δισ. ευρώ, η προσωπική περιουσία του «πατριάρχη του στιλ» εκτιμάται στα 11 δισ. ευρώ. Εκ των πραγμάτων η διαδοχή του οίκου Armani δεν αφήνεται στην τύχη. Ο ίδιος ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε προνοήσει από το 2016 να δημιουργήσει το Ιδρυμα «Giorgio Armani», το οποίο αποκτά τώρα κομβικό ρόλο. Μέσω ειδικών καταστατικών, οι μετοχές του ομίλου χωρίστηκαν σε έξι κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου. Ορισμένες κατηγορίες δεν διαθέτουν καν δικαίωμα ψήφου, ώστε να περιοριστούν εξωτερικές πιέσεις ή πιθανές εξαγορές. Επιπλέον, οποιαδήποτε εισαγωγή στο χρηματιστήριο μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από πέντε χρόνια και μόνο με έγκριση της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου. Αυτές οι δικλείδες ασφαλείας είναι ενδεικτικές της επιμονής του Αρμάνι να διασφαλίσει την αυτονομία και την ποιοτική συνέχιση της δουλειάς του. Σε προσωπικό επίπεδο, οι κληρονόμοι που θα αναλάβουν τα ηνία την επόμενη ημέρα προέρχονται τόσο από την οικογένεια όσο και από τον στενό κύκλο συνεργατών του. Η αδελφή του, Ροζάνα Αρμάνι, παρέμεινε βασικό στήριγμα μέχρι το τέλος, ενώ οι ανιψιές του Σιλβάνα και Ρομπέρτα Αρμάνι έχουν εδώ και χρόνια ενεργό ρόλο στον όμιλο. Ο ανιψιός του, Αντρέα Καμεράνα, συμμετέχει επίσης σε στρατηγικές αποφάσεις. Ακρως σημαντική φιγούρα θεωρείται και ο Πανταλέο (Λέο) ντελ’ Ορκο, ο τελευταίος σύντροφος του εκλιπόντος και υπεύθυνος για τις ανδρικές συλλογές, που εδώ και δεκαετίες λειτουργούσε ως το δεξί χέρι του Αρμάνι στο δημιουργικό κομμάτι. Ως εκ τούτου τα επικρατέστερα σενάρια διαδοχής διαμορφώνονται ως εξής:

Συνέχιση οικογενειακής και συνεργατικής διοίκησης: Το ίδρυμα μαζί με τους συγγενείς και τους βασικούς συνεργάτες θα διατηρήσει την ανεξαρτησία του οίκου. Η Σ. Αρμάνι φαίνεται ως η πιθανή διάδοχος στο κομμάτι των γυναικείων συλλογών, ενώ ο Ντελ’ Ορκο αναμένεται να συνεχίσει στις ανδρικές.

Πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο (IPO) ή στρατηγική συγχώνευση: Παρότι ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν αντίθετος, δεν απέκλειε εντελώς αυτό το ενδεχόμενο. Ετσι, μετά το πέρας της πενταετίας και εφόσον το εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης της εταιρείας μέσα από συνεργασίες με διεθνείς ομίλους.

Αναδιάρθρωση της δημιουργικής ηγεσίας: Ενα από τα ανοιχτά ερωτήματα είναι αν θα υπάρξει ένας ενιαίος δημιουργικός διευθυντής ή αν θα διατηρηθεί η σημερινή κατανομή ρόλων. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η λύση της «διαμοιρασμένης ηγεσίας» ανάμεσα σε Σιλβάνα και Ντελ’ Ορκο είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία Αρμάνι.

Ο πιο κοντινός άνθρωπος

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέντευξή του στην «Corriere della sera», ο ίδιος ο σχεδιαστής είχε χαρακτηρίσει τον Λέο ως τον πιο κοντινό του άνθρωπο. Συγκεκριμένα είχε αναφέρει ότι παρόλο που ήταν μάλλον αδιάφορος για την έννοια «έρωτας», έχει «βαθιά στοργή για τον Λέο που ζει μαζί μου για χρόνια και είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος». Αν και το ζευγάρι κρατούσε χαμηλούς τόνους για την προσωπική του ζωή, ο Λέο ανέλαβε την παρουσίαση της νέας συλλογής το φετινό καλοκαίρι, όταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι απουσίασε από την Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου. Μετά την επίδειξη, μάλιστα, διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι ο Αρμάνι «την παρακολούθησε μέσω live stream και του άρεσε».

Η πρώτη αγάπη

Η πρώτη μεγάλη αγάπη του εμβληματικού σχεδιαστή ήταν ο Σέρτζιο Γκαλεότι, με τον οποίο επίσης συνεργάστηκε για να ιδρύσει τον οίκο Αrmani το 1975. Οπως είχε αποκαλύψει ο Τζόρτζιο, όταν το 1985 ο Σέρτζιο πέθανε «ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί του… Ακόμα με εκπλήσσει που βρήκα μέσα μου τη δύναμη να αντέξω τόσο τεράστιο πόνο. Πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο δίπλα του, στο νοσοκομειακό κρεβάτι. Και όλα συνέβησαν τη στιγμή που η καριέρα μας απογειωνόταν. Ηταν η στιγμή που άρχιζε η αναγνώριση και τότε ήρθε το χτύπημα». Μετά και τον θάνατο του Αρμάνι η μεγάλη πρόκληση είναι να μείνει αναλλοίωτη η ταυτότητα του brand. Ο Τζόρτζιο έχτισε το όνομά του πάνω στον μινιμαλισμό, στην ποιότητα και στην αφαιρετική κομψότητα. Οι διάδοχοί του καλούνται τώρα να προστατεύσουν αυτή την κληρονομιά και παράλληλα να διευθύνουν με ασφάλεια τον οίκο σε ένα περιβάλλον μόδας που αλλάζει ραγδαία, με την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και τις νέες αγορές να θέτουν καινούργιες προτεραιότητες. Σε κάθε περίπτωση, τα θεμέλια που έθεσε ο Τζόρτζιο Αρμάνι καθιστούν τη μετάβαση πιο ασφαλή σε σχέση με άλλους μεγάλους οίκους μόδας. Ομως, το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο οίκος μπορεί να συνεχίσει να εμπνέει χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που τον δημιούργησε.

Η Ελληνίδα πίσω από τον Αρμάνι

Η Μίκι Μπρούνι υπήρξε η Ελληνίδα που σημάδεψε την πορεία του Τζόρτζιο Αρμάνι και έφερε τον διάσημο σχεδιαστή πιο κοντά στην Ελλάδα. Η καλλονή με καταγωγή από τη Δράμα και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, αρχικά εργάστηκε ως μοντέλο, αλλά στη συνέχεια ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις, ιδρύοντας με τον σύζυγό της, τον Ιταλό εικαστικό Αλεσάντρο Μπρούνι, την εταιρεία που την έφερε αρχικά σε επαφή με τον Αρμάνι. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια συνεργασία που διήρκεσε πάνω από 40 χρόνια και μετατράπηκε σε σχέση ζωής. Η Μ. Μπρούνι είχε παρακολουθήσει την πρώτη επίδειξη μόδας του Αρμάνι και είχε εντυπωσιαστεί από το αστείρευτο ταλέντο του. Στήριξε το έργο του από τα πρώτα του βήματα και συνέβαλε καθοριστικά στην άφιξη του οίκου Armani στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Μέσα από τη δική της διορατικότητα και επιμονή, οι Ελληνες γνώρισαν τη φινέτσα των δημιουργιών του, ενώ η ίδια λειτούργησε ως πρέσβειρα του ιταλικού στιλ. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της συνεργασίας. Ο Αρμάνι θεωρούσε τη Μ. Μπρούνι οικογένεια και οι δυο τους μοιράζονταν ταξίδια και προσωπικές στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο, στην Κυανή Ακτή και σε άλλους κοσμοπολίτικους προορισμούς. Η Μίκι υπήρξε η γυναίκα που έκανε τον Αρμάνι να αγαπήσει την Ελλάδα και αποτέλεσε για εκείνον σταθερή πηγή έμπνευσης και εμπιστοσύνης μέχρι το τέλος της ζωής του.