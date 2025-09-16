Unicef: Απάνθρωπο να αναμένουμε από εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας - Real.gr

Αξιωματούχος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά δήλωσε σήμερα ότι είναι «απάνθρωπο» να περιμένει κάποιος ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά θα φύγουν από την Πόλη της Γάζας καθώς οι καταυλισμοί νοτιότερα είναι μη ασφαλείς, υπερπλήρεις και ανεπαρκώς εξοπλισμένοι για να τα δεχθούν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής του στην Πόλη της Γάζας, το βασικό αστικό κέντρο στον θύλακα όπου το Ισραήλ έχει δώσει εντολή τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Έως τώρα, πάνω από 140.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας και έχουν μετακινηθεί νοτιότερα από τις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, σε ένα πληθυσμό περίπου 1 εκατομμυρίου ανθρώπων.

«Είναι απάνθρωπο να αναμένει κάποιος σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά, τσακισμένα και τραυματισμένα από τις 700 και πλέον ημέρες αδυσώπητης σύγκρουσης, να εγκαταλείψουν μια κόλαση και να καταλήξουν σε μια άλλη», δήλωσε η Τες Ίνγκραμ, εκπρόσωπος της Unicef, σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από τον καταυλισμό του Μαουάσι στη Γάζα.

Οι συνθήκες εκεί είναι τόσο απελπιστικές που κάποιοι, οι οποίοι έφυγαν για να γλιτώσουν από τη νέα επίθεση στην Πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, γυρνούν και πάλι προς τα πίσω, εκεί που πέφτουν βόμβες, όπως δήλωσαν στο Reuters.

«Οι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν κάποια καλή επιλογή –να παραμείνουν στον κίνδυνο ή να διαφύγουν σε ένα μέρος που επίσης γνωρίζουν ότι είναι επικίνδυνο», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι κάποια παιδιά έχουν σκοτωθεί στον καταυλισμό του Μαουάσι ενώ προσπαθούσαν να βρουν νερό.

Η Ίνγκραμ περιέγραψε ότι είδε πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείπουν αυτή την εβδομάδα την Πόλη της Γάζας, ακολουθώντας τον βασικό δρόμο εξόδου από εκεί. Μία μητέρα, η Ίσραα, έκανε τη διαδρομή αυτή με τα πόδια, συνοδευόμενη από τα πέντε, πεινασμένα και διψασμένα παιδιά της, δύο εκ των οποίων δεν είχαν παπούτσια, δήλωσε η Ίνγκραμ, που τα συνάντησε.

«Περπατούσαν στο άγνωστο –χωρίς σαφή προορισμό ή σχέδιο—με λίγες ελπίδες να βρουν παρηγοριά», δήλωσε η Ίνγκραμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ