UNICEF: Καταγγέλλει ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει να εισέλθουν στη Γάζα 1 εκατ. σύριγγες απαραίτητες για τον εμβολιασμό των παιδιών - Real.gr

Απαραίτητα αντικείμενα, ανάμεσά τους και σύριγγες για τον εμβολιασμό παιδιών καθώς και μπουκάλια για βρεφικό γάλα, απαγορεύεται από το Ισραήλ να εισέλθουν στη Γάζα, εμποδίζοντας τις οργανώσεις αρωγής να προσεγγίσουν αυτούς που έχουν ανάγκη στα ρημαγμένα από τον πόλεμο εδάφη, όπως καταγγέλλει η UNICEF.

Καθώς η UNICEF αναλαμβάνει εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού παιδιών με μια εύθραυστη εκεχειρία σε ισχύ, η οργάνωση υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει 1,6 εκατομμύρια σύριγγες και ψυγεία που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια για τη φύλαξη φιαλιδίων με εμβόλια στη Γάζα.

Οι σύριγγες αναμένουν την έγκριση του τελωνείου από τον Αύγουστο, λέει η UNICEF.

“Τόσο οι σύριγγες όσο και… τα ψυγεία θεωρούνται διπλής χρήσης από το Ισραήλ και δυσκολευόμαστε πολύ να περάσουν τα αντικείμενα αυτά από επιθεώρηση και έγκριση, ωστόσο είναι επείγουσας ανάγκης”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Ρικάρντο Πίρες.

Το Ισραήλ αναφέρεται σε “διπλή χρήση” όταν πρόκειται για αντικείμενα που έχουν, όχι μόνο πολιτική χρήση, αλλά και εν δυνάμει στρατιωτική.

Η COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που επιβλέπει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν περιορίζει την είσοδο σε τρόφιμα, νερό, ιατρικές προμήθειες και είδη προστασίας, ενώ έχει κατηγορήσει την Χαμάς ότι κλέβει τις ανθρωπιστικές προμήθειες, κατηγορίες τις οποίες αρνείται η παλαιστινιακή οργάνωση.

Η UNICEF ξεκίνησε την Κυριακή τον πρώτο από τους τρεις γύρους αναμνηστικού εμβολιασμού με στόχο να καλύψει περισσότερα από 40.000 παιδιά κάτω των τριών ετών που έχουν χάσει εμβολιασμούς ρουτίνας κατά της πολιομυελίτιδας, της ιλαράς και της πνευμονίας έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

Κατά την πρώτη ημέρα της, η εκστρατεία κάλυψε πάνω από 2.400 παιδιά με πολλαπλά εμβόλια.

“Η εκστρατεία εμβολιασμού έχει ξεκινήσει αλλά έχουμε δύο κύκλους ακόμη και γι’ αυτό χρειαζόμαστε περισσότερες προμήθειες”, είπε ο Πίρες.

Η UNICEF καταγγέλλει ότι φθάνει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αλλά ορισμένα κρίσιμα αντικείμενα δεν επιτρέπεται από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθουν στην περιοχή, ανάμεσά τους 938.000 μπουλάκια από έτοιμο για χρήση βρεφικό γάλα και ανταλλακτικά για υδροφόρα οχήματα.

“Αυτό ισοδυναμεί με σχεδόν ένα εκατομμύριο μπουκάλια που θα μπορούσαν να φθάσουν σε παιδιά τα οποία υποφέρουν από διαφορετικά επίπεδα υποσιτισμού”, είπε ο Πίρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Η εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου είχε στόχο τη μαζική εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα, αλλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επανειλημμένως καταγγείλει ότι αυτό δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός εκτοπισμένου και υποσιτισμένου πληθυσμού δύο εκατομμυρίων κατοίκων.