Unicef: Σοκαριστικά υψηλός ο αριθμός των παιδιών στη Γάζα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οξύ υποσιτισμό - Real.gr

Χιλιάδες παιδιά έχουν νοσηλευθεί για οξύ υποσιτισμό στη Γάζα μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου που υποτίθεται ότι θα καθιστούσε δυνατή τη σημαντική αύξηση στην ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε σήμερα η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά.

Η UNICEF, ο μεγαλύτερος πάροχος ιατρικής φροντίδας για τον υποσιτισμό στη Γάζα, δήλωσε ότι 9.300 παιδιά νοσηλεύθηκαν για σοβαρο οξύ υποσιτισμό τον Οκτώβριο, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η πρώτη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του διετούς πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Ενώ ο αριθμός είναι χαμηλότερος από το υψηλό επίπεδο των 14.000 παιδιών και πλέον του Αυγούστου, συνεχίζει να είναι σημαντικά υψηλότερος συγκριτικά με τη σύντομη εκεχειρία Φεβρουαρίου-Μαρτίου και αποτελεί ένδειξη ότι η ροή βοήθειας παραμένει ανεπαρκής, δήλωσε η Τες Ίνγκραμ, εκπρόσωπος της UNICEF, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Γάζα.

«Συνεχίζει να είναι σοκαριστικά υψηλός αριθμός», δήλωσε.

«Ο αριθμός των παιδιών που νοσηλεύθηκαν είναι πέντε φορές υψηλότερος σε σχέση με τον Φεβρουάριο, άρα πρέπει να δούμε τα νούμερα να μειώνονται περαιτέρω».

Η Ίνγκραμ περιέγραψε τις φορές που είδε ελλιποβαρή μωρά που ζύγιζαν λιγότερο από ένα κιλό και είχαν γεννηθεί σε νοσοκομεία και ότι έβλεπε «το μικροσκοπικό τους στήθος να ανεβοκατεβαίνει καθώς προσπαθούσαν να κρατηθούν στη ζωή».

Η UNICEF είναι σε θέση να εισάγει περισσότερη βοήθεια στον θύλακα απ’ ό,τι ήταν πριν από τη συμφωνία στις 10 Οκτωβρίου αλλά τα εμπόδια παραμένουν, δήλωσε η Ίνγκραμ, επικαλούμενη καθυστερήσεις αλλά και άρνηση να δοθεί άδεια για τη διέλευση φορτίων, κλείσιμο δρόμων και δυσκολίες για την ασφάλεια.

«Έχουμε δει κάποια βελτίωση αλλά συνεχίζουμε να ζητούμε να ανοίξουν όλα τα διαθέσιμα περάσματα στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε. Δεν είναι αρκετές οι εμπορικές προμήθειες που εισέρχονται στη Γάζα, δήλωσε η Ίνγκραμ, λέγοντας ότι το κρέας είναι ακόμα απαγορευτικά ακριβό, με κόστος περίπου 20 δολάρια το κιλό.

«Οι περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, και γι’ αυτό τον λόγο συνεχίζουμε να βλέπουμε υψηλά ποσοστά υποσιτισμού», δήλωσε.

