«Unit 8200»: Η επίλεκτη ομάδα του Ισραήλ που ίσως βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις στον Λίβανο

Σύμφωνα με ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου και άλλη πηγή, που επικαλείται το Reuters η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, Μοσάντ, ήταν υπεύθυνη για την επιχείρηση τοποθέτησης μικρής ποσότητας εκρηκτικών μέσα σε 5.000 βομβητές που παρήγγειλε η Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, άλλη -δυτική- πηγή ασφαλείας δήώσε στο Reuters ότι η Unit 8200, είναι μία στρατιωτική μονάδα που δεν ανήκει στη Μοσάντ, και συμμετείχε στο στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ. Μάλιστα, σύμφωνα με την πηγή, η οργάνωση της προετοιμαζόταν για πάνω από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με την πηγή, η μονάδα συμμετείχε στην τεχνική πλευρά της επιχείρησης με αντικείμενο το πώς θα μπορούσαν να εισάγουν εκρηκτικό υλικό στη διαδικασία κατασκευής.

Ο Yossi Kuperwasser, πρώην αξιωματούχος των στρατιωτικών πληροφοριών και νυν διευθυντής ερευνών στο ισραηλινό Φόρουμ Άμυνας και Ασφάλειας, δεν επιβεβαιώνει ότι η μονάδα στρατιωτικών πληροφοριών εμπλέκεται στην επίθεση. Ωστόσο, τόνισε ότι τα μέλη της ήταν μερικά από τα καλύτερα στελέχη του ισραηλινού στρατού, που υπηρετούν σε μια μονάδα που εργάζεται στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων του Ισραήλ.

Although Israel has not commented on the intelligence operation that caused thousands of pagers used by Hezbollah operatives in Lebanon to explode almost simultaneously, the attack has put a spotlight on Israel's secretive 8200 cyber warfare unit. https://t.co/anX8gKXO3c

Ποια είναι η Μονάδα 8200

Σύμφωνα με το Reuters, η μονάδα αποτελεί μέρος της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, είναι ανάλογη της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ή της βρετανικής GCHQ και είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη στρατιωτική μονάδα στις ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας. Επιπλέον, οι δραστηριότητές της είναι συνήθως άκρως απόρρητες, ενώ αφορούν σε υποκλοπή κωδικοποιημένων πληροφοριών, τεχνολογικές επιθέσεις και χτυπήματα.

Το προσωπικό της επιλέγεται μεταξύ νέων, περίπου 20 ετών. Κάποιοι από τους νέους αυτούς προέρχονται μέσα από άκρως ανταγωνιστικά προγράμματα που «τρέχουν» στα λύκεια του Ισραήλ. Πολλοί έχουν σταδιοδρομήσει στον αναπτυσσόμενο τομέα της υψηλής τεχνολογίας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο του Ισραήλ.

Πρώην μέλη της 8200 λένε ότι η κουλτούρα της μονάδας μοιάζει με αυτή μιας νεοσύστατης επιχείρησης: Πολλές μικρές ομάδες που εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα με μεγάλο βαθμό ελευθερίας που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Όπως και το υπόλοιπο σύστημα άμυνας και ασφάλειας του Ισραήλ, η φήμη της μονάδας υπέστη πλήγμα λόγω της αποτυχίας να αποτρέψει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από νέες εκρήξεις ασυρμάτων στον Λίβανο

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 450 τραυματίστηκαν σε ένα νέο κύμα εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας σήμερα στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, την επομένη των φονικών εκρήξεων βομβητών μελών της Χεζμπολάχ.

«Το νέο κύμα εκρήξεων ασύρματων πομποδεκτών (γουόκι-τόκι) άφησε πίσω του 14 νεκρούς και περισσότερους από 450 τραυματίες», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο. Όλες αυτές οι περιοχές είναι προπύργια της Χεζμπολάχ.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR