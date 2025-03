Βόρεια Μακεδονία: 20 συλλήψεις για τη φονική φωτιά στη ντισκοτέκ - «Όλοι άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες - Real.gr

Τουλάχιστον 20 άτομα έχει συλλαβει η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 59 άτομα.

Oι Αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 155 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στο νυχτερινό κέντρο Pulse, στην ανατολική πόλη Κότσανη, γύρω στις 2:35 τα ξημερώματα την Κυριακή.

Σπίθες προκάλεσαν την ανάφλεξη της οροφής, ενώ εκείνη την ώρα το τοπικό χιπ-χοπ συγκρότημα DNK έπαιζε ζωντανά, οδηγώντας εκατοντάδες ανθρώπους να σπεύσουν προς τη μοναδική έξοδο του μικρού χώρου.

Βίντεο από το εσωτερικό του κλαμπ δείχνει το συγκρότημα να παίζει στη σκηνή προτού δύο πυροτεχνήματα εκτοξευτούν και οι σπίθες τους φτάσουν στο ταβάνι.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire

A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young.

The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025