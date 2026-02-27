Βανδάλισαν άγαλμα του Τσόρτσιλ στο Λονδίνο – Μία σύλληψη - Real.gr

Έναν ύποπτο για τον βανδαλισμό ενός αγάλματος του πρώην πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Λονδίνο, συνέλαβε η βρετανική αστυνομία την Παρασκευή (27/02). Ο βανδαλισμός -γκράφιτι με φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα- έγινε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης έδειχναν γραμμένο «Σιωνιστής εγκληματίας πολέμου» στη βάση του αγάλματος, ενώ το ίδιο το γλυπτό με τη φιγούρα του Τσόρτσιλ ήταν καλυμμένο με κόκκινη μπογιά και είχαν γραφτεί συνθήματα μεταξύ των οποίων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Σταματήστε την Γενοκτονία».

CHURCHILL DESECRATED BY PRO-PALESTINE YOBS

Το πρωί, τα γκράφιτι είχαν αφαιρεθεί από το βάθρο του αγάλματος και συνεργεία καθαρισμού εργάζονταν για να αφαιρέσουν τα υπόλοιπα γκράφιτι, που βρίσκονται στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, μπροστά από τα Κτήρια του Κοινοβουλίου στην καρδιά της πρωτεύουσας, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι έφτασε στο σημείο «εντός δύο λεπτών από την ειδοποίηση, λίγο μετά τις 4:00 π.μ.», τα ξημερώματα και πρόσθεσε ότι «ένας 38χρονος άνδρας τέθηκε υπό κράτηση με υποψία για φθορά ξένης περιουσίας με ρατσιστικά κίνητρα».