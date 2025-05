Σοκάρει το βίντεο. Υπάρχουν 13 τραυματίες, κανένας από αυτούς δεν είναι σοβαρά.

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος οπαδών στη Βαρκελώνη πριν από τον αγώνα Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα για τη La Liga.

Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχουν 13 τραυματίες, κανένας από αυτούς δεν είναι σοβαρά.

Δείτε βίντεο:

SPAIN: A car struck several football fans in Barcelona ahead of the Espanyol vs. Barcelona match. pic.twitter.com/7wKQJ4ukx9

— GlobalReportX (@GlobalReportX) May 15, 2025