Βασιλιάς Κάρολος για τη σύλληψη Άντριου: «Η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της» - Real.gr

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος εξέφρασε σήμερα «βαθύτατη ανησυχία» στο άκουσμα της είδησης για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, και πρόσθεσε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της.

«Πληροφορήθηκα με βαθύτατη ανησυχία την είδηση σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνσδορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος. Αυτό που θα ακολουθήσει τώρα είναι πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία μέσω της οποίας αυτό το ζήτημα θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο από τις αρμόδιες αρχές…Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω κάτι: η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της», αναφέρει ανακοίνωση του Καρόλου.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, όπως μετέδωσε το πρωί η τηλεόραση του BBC.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τις κατηγορίες ότι προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, μετέδωσε το BBC.

Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic έπειτα από τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Τα έγγραφα αυτά αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Άντριου είχε προωθήσει το 2010 στον Έπστιν εκθέσεις σχετικά με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες περιοχές τις οποίες είχε επισήμως επισκεφθεί.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ και η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος έχουν στο παρελθόν δηλώσει ότι βρίσκονται σε συνομιλίες σχετικά με την υπόθεση. Η αστυνομία έκανε λόγο για “ιδιαίτερη περιπλοκότητα” των κατηγοριών περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία συνέλαβε τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν. Η βρετανική αστυνομία έκανε από την πλευρά της λόγο για σύλληψη “ενός άνδρα περίπου 60 ετών”.

Νωρίτερα βρετανικές εφημερίδες μετέδωσαν ότι έξι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ.

BREAKING | Andrew Mountbatten-Windsor arrestedhttps://t.co/qt038SyQED — The Independent (@Independent) February 19, 2026

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ έγραψε στο Χ ότι ξεκίνησε έρευνα για παράβαση καθήκοντος.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπστιν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν σχολίασαν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters