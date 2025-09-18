Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ - Οι λαμπερές παρουσίες, το μενού - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Με ένα εντυπωσιακό δείπνο στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σε ένα τραπέζι 47 μέτρων, έπεσε χθες το βράδυ η αυλαία της πρώτης ημέρας της επίσημης επίσκεψης του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους στη Βρετανία.

Στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το βράδυ της Τετάρτης, παρουσία περίπου 150 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, επιχειρηματίες όπως ο Τιμ Κουκ και ο Ρούπερτ Μέρντοχ, καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας υποδέχθηκε την απαστράπτουσα, μέσα στο κίτρινο, «off shoulder» φόρεμά της, και μία λιλά ζώνη στη μέση, Μελάνια, και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η βραδιά ακολούθησε αυστηρά την εθιμοτυπία, με λευκά φράκα, φρουρές και όλα τα χαρακτηριστικά μιας βασιλικής δεξίωσης.

Οι προσφωνήσεις Καρόλου και Τραμπ

Στην προσφώνησή του, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για την προσήλωσή του στην επίλυση συγκρούσεων ανά τον κόσμο. Επισημαίνοντας πως οι δύο χώρες υποστηρίζουν κρίσιμες διπλωματικές προσπάθειες, ο Βρετανός μονάρχης έκανε ειδική μνεία στην προσήλωση του προέδρου των ΗΠΑ «για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».

«Καταλαβαίνω ότι το βρετανικό έδαφος προσφέρεται για υπέροχα γήπεδα γκολφ» αστειεύτηκε, τονίζοντας ότι «πάντα θαύμαζε την εφευρετικότητα του αμερικανικού λαού και τις αρχές της ελευθερίας που εκπροσωπεί η μεγάλη αμερικανική δημοκρατία από την ίδρυσή της».

Στη συνέχεια μίλησε για τις σχέσεις άμυνας και ασφάλειας και για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ «πολέμησαν μαζί, για να νικήσουν τις δυνάμεις της τυραννίας» σε δύο Παγκοσμίους Πολέμους.

Σχετικά με τα σύγχρονα ζητήματα, ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε: «Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί και πάλι την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε ενωμένοι στη στήριξη της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Κατά την ομιλία του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές» στη ζωή του, υπενθυμίζοντας πως είναι η δεύτερη ως αρχηγός κράτους -η προηγούμενη ήταν το 2019.

Μεταξύ άλλων, είπε στον Κάρολο ότι έχει μεγαλώσει «έναν αξιόλογο γιο», τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, και πιστεύει ότι ο μελλοντικός βασιλιάς «θα έχει απίστευτη επιτυχία». «Η Μελάνια και εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι που επισκεπτόμαστε ξανά τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και βλέπουμε την Αυτού Μεγαλειότητα την πριγκίπισσα Κάθριν τόσο λαμπερή, υγιή και όμορφη. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε: «Είμαστε σαν δύο νότες σε ένα ακόρντο ή δύο στίχοι της ίδιας πρόζας. Κάθε μία είναι όμορφη από μόνη της, αλλά πραγματικά προορίζονται να παίζουν μαζί. Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και αδιάσπαστος».

Κλείνοντας, σημείωσε πως οι ΗΠΑ ήταν «μια πολύ άρρωστη χώρα» πριν από ένα χρόνο, υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν, αλλά τώρα είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο».

“This is truly one of the highest honors of my life.” President Trump thanks King Charles and Queen Camilla for hosting him and First Lady Melania Trump at their historic second U.K. state dinner. pic.twitter.com/lr9sCPb3U9 — Fox News (@FoxNews) September 17, 2025

Η εκθαμβωτική εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Μελάνια Τραμπ συγκέντρωσε επάνω της όλα τα βλέμματα. Η εμφάνισή της στο δείπνο σχολιάστηκε διεθνώς ως μία από τις πιο κομψές στιγμές της βραδιάς, με τα βρετανικά και αμερικανικά μέσα να την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο λαμπερές παρουσίες.

Σύμφωνα με το Harper’s Bazaar και το People, η Πρώτη Κυρία εμφανίστηκε με ένα κίτρινο φόρεμα με έναν ώμο (off-the-shoulder), το οποίο συνδύασε με μια ζώνη σε ροζ-μωβ απόχρωση και μπεζ ψηλοτάκουνα παπούτσια. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με σκουλαρίκια από διαμάντια και aquamarine, που έδιναν μια διακριτική αλλά πολυτελή λάμψη.

Who thinks Melania Trump is the most stunning First Lady America has ever had ? pic.twitter.com/vt2O5sy9pg — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 17, 2025

Η The Sun χαρακτήρισε την εμφάνιση «εκθαμβωτική», σημειώνοντας πως το έντονο κίτρινο χρώμα την έκανε να ξεχωρίσει.

❗️🇬🇧🤝🇺🇸 – The King and Queen hosted a State Banquet at Windsor Castle in honor of U.S. President Donald Trump and First Lady Melania Trump. The distinguished guests, accompanied by the royal couple, entered St. George’s Hall and took their seats as the elegant event commenced. pic.twitter.com/YEyugaD69f — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 17, 2025

Και η Κέτι Μίντλετον, πάντως, απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο κομψή και στιλάτη είναι. Συγκεκριμένα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, φόρεσε ένα μακρύ, χειροποίητο, χρυσαφί βραδινό παλτό από δαντέλα Chantilly πάνω από ένα μεταξωτό κρεπ φόρεμα. Το σύνολο υψηλής ραπτικής είναι μια δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley, όπως αναφέρει το διεθνές δίκτυο cnn.com.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ντελικάτα χειροποίητα τριαντάφυλλα με χρυσά κορδόνια, τονισμένα με γαλλικούς κόμπους και σατέν ραμμένα άνθη, απεικονίζονται στο παλτό της.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λίγη λάμψη, φορώντας την τιάρα Lover’s Knot και σκουλαρίκια που ανήκαν στην αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Το μενού

Το μενού του δείπνου είχε σχεδιαστεί από τον επικεφαλής σεφ του βασιλικού οίκου, Μαρκ Φλανάγκαν, σε συνεργασία με τον σεφ του Λευκού Οίκου. Η σύνθεση του μενού αντανακλά τις προτιμήσεις του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος προτιμά βιολογικά προϊόντα από τα βασιλικά κτήματα.

Το δείπνο περιλάμβανε τα εξής πιάτα:

Πρώτο Πιάτο: Πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού.

Κυρίως Πιάτο: Μπαλοτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.

Επιδόρπιο: Μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κεντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτώρια.

Το μενού ήταν γραμμένο στα γαλλικά, σύμφωνα με την παράδοση των βασιλικών δείπνων, και συνοδευόταν από επιλεγμένα βρετανικά κρασιά. Μεταξύ άλλων, σερβιρίστηκε και ένα vintage κρασί πόρτο του 1945, αφιερωμένο στον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η ορχήστρα, σύμφωνα με το Bloomberg, έπαιξε αγαπημένα τραγούδια του Τραμπ από τον Έλτον Τζον και τους Rolling Stones.

Ειδικά για την περίσταση, δε, δημιουργήθηκε ένα ειδικό κοκτέιλ «ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο», συνδυάζοντας καπνιστό ουίσκι με τη φωτεινή εσπεριδοειδή γεύση της μαρμελάδας. Με επικάλυψη αφρού πεκάν και διακοσμημένο με ένα καβουρδισμένο ζαχαρωτό, σερβιρισμένο πάνω σε μπισκότο σε σχήμα αστεριού, το κοκτέιλ είχε σκοπό να «συμβολίσει» την ενότητα και τη φιλία των δύο χωρών.