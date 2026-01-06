Βατικανό: Ολοκληρώνεται σήμερα το Άγιο Έτος των Καθολικών - Real.gr

Με την τέλεση λειτουργίας στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου και το κλείσιμο της Αγίας Πύλης του ναού, ολοκληρώνεται αυτή την ώρα, το Άγιο Έτος των Καθολικών, το οποίο είχε αρχίσει τον περασμένο Δεκέμβριο.

Στη θρησκευτική τελετή, μαζί με δεκάδες χιλιάδες πιστούς, παρίσταται ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Το Άγιο Έτος αφιερώθηκε από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην ανάγκη επικράτησης της ελπίδας σε μια ιστορική φάση η οποία, όπως υπογραμμίσθηκε επανειλημμένα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανθρωπότητα.

Ο πάπας Λέων, κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων, αναφέρθηκε και πάλι ( όπως είχε κάνει και ο προκάτοχός του, ο μακαριστός πάπας Φραγκίσκος) στην ανάγκη «μιας αφοπλισμένης και αφοπλιστικής ειρήνης, μιας ειρήνης ταπεινής και επίμονης».

Φέτος, η Καθολική Εκκλησία πρόκειται να τιμήσει, με σειρά τελετών, τα οκτακόσια χρόνια από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης και η οργανωτική πείρα του «Αγίου Έτους», πρόκειται να αποτελέσει πολύτιμο σημείο αναφοράς.