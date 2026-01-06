Βατικανό: Ολοκληρώνεται σήμερα το Άγιο Έτος των Καθολικών - Real.gr

Στη θρησκευτική τελετή, μαζί με δεκάδες χιλιάδες πιστούς, παρίσταται ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Το Άγιο Έτος αφιερώθηκε από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην ανάγκη επικράτησης της ελπίδας σε μια ιστορική φάση η οποία, όπως υπογραμμίσθηκε επανειλημμένα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανθρωπότητα.
Ο πάπας Λέων, κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων, αναφέρθηκε και πάλι ( όπως είχε κάνει και ο προκάτοχός του, ο μακαριστός πάπας Φραγκίσκος) στην ανάγκη «μιας αφοπλισμένης και αφοπλιστικής ειρήνης, μιας ειρήνης ταπεινής και επίμονης».
Φέτος, η Καθολική Εκκλησία πρόκειται να τιμήσει, με σειρά τελετών, τα οκτακόσια χρόνια από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης και η οργανωτική πείρα του «Αγίου Έτους», πρόκειται να αποτελέσει πολύτιμο σημείο αναφοράς.