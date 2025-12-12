Βέμπερ: «Έρχεται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης στην ΕΕ» - Ικανοποίηση της αυτοκινητοβιομηχανίας - Real.gr

Την ανατροπή της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης φέρεται να έχει αποφασίσει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταδίδει η εφημερίδα BILD, η οποία φιλοξενεί σχετικές δηλώσεις του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ (CSU).

Σύμφωνα με τον κ. Βέμπερ, τα σχέδια για απαγόρευση της νέας ταξινόμησης αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035 έχουν αποσυρθεί. Αντ’ αυτών, θα υπάρχουν πιο ευέλικτοι κανόνες για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών CO2. «Για τις νέες ταξινομήσεις από το 2035 και μετά, για τους στόχους στόλου των κατασκευαστών αυτοκινήτων, θα είναι πλέον υποχρεωτική η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 90% αντί για 100%, ενώ και μετά το 2040 δεν θα είναι υποχρεωτική η μείωση κατά 100%», δήλωσε ο κ. Βέμπερ και επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει τη σχετική πρόταση την επόμενη εβδομάδα. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ εγκρίνουν την εισήγηση, «αυτό θα σημάνει και το τέλος της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης», επισήμανε ο βαυαρός χριστιανοκοινωνιστής.

Το προηγούμενο σχέδιο της ΕΕ, όριζε ότι από το 2035 και μετά δεν θα επιτρεπόταν στην ΕΕ η ταξινόμηση νέων αυτοκινήτων τα οποία εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών. Έπειτα ωστόσο από τις επίμονες αντιδράσεις τόσο της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και της γερμανικής κυβέρνησης, είχε αυξηθεί η πίεση στην κατεύθυνση της χαλάρωσης των συγκεκριμένων κανόνων. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε αποστείλει σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ την ίδια θέση είχαν στηρίξει σε δική τους επιστολή οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Εκπληρώνουμε έτσι τις δύο πιο σημαντικές υποσχέσεις μας: Παραμένουμε στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Αλλά διασφαλίζουμε και την τεχνολογική ουδετερότητα. Αυτό είναι σημαντικό μήνυμα για ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία και διασφαλίζει δεκάδες χιλιάδες βιομηχανικές θέσεις εργασίας», πρόσθεσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Με το βλέμμα μάλιστα στο πάγιο αίτημα της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) να ακυρωθεί η ευρωπαϊκή απόφαση για κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, υπογράμμισε ότι για το ΕΛΚ το αυτοκίνητο παραμένει ένα σύμβολο πολιτισμού και όχι ένα ιδεολογικό αντικείμενο διαμάχης, η οποία στο τέλος ωφελεί τα ακροδεξιά κόμματα».

Την ικανοποίησή του για τη φερόμενη αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε ήδη ο διευθύνων σύμβουλος της BMW Όλιβερ Τσίπζε, ο οποίος σε δήλωσή του στην BILD έκανε λόγο για «ισχυρό μήνυμα» και «ένα πρώτο βήμα προς μια βιώσιμη λύση για το CO2 στην ΕΕ, με αναγνώριση των πραγματικοτήτων της αγοράς και διασφάλιση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας».