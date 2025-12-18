Quantcast
Βέμπερ: Σπουδαίο επίτεγμα για την Ελλάδα η προεδρία στο Eurogroup - Ο Μητσοτάκης το πρόσωπο αυτής της επιτυχίας - Real.gr
Βέμπερ: Σπουδαίο επίτεγμα για την Ελλάδα η προεδρία στο Eurogroup – Ο Μητσοτάκης το πρόσωπο αυτής της επιτυχίας

15:05, 18/12/2025
Βέμπερ: Σπουδαίο επίτεγμα για την Ελλάδα η προεδρία στο Eurogroup – Ο Μητσοτάκης το πρόσωπο αυτής της επιτυχίας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του σε όλη την Ευρώπη.

Σε δήλωσή του, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τόνισε ότι αυτή η επιτυχία αποτελεί απόδειξη των μεταρρυθμίσεων και της σταθερής οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας, ενώ συγχρόνως επαίνεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον καθοριστικό ρόλο του.

Αναλυτικά η δήλωση του Μ. Βέμπερ

«Συγχαρητήρια. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, με μεγάλη επιτυχία. Και οι συνάδελφοί του σε όλη την Ευρώπη τον εμπιστεύονται. Μια πρώην χώρα σε κρίση όπως η Ελλάδα προεδρεύει τώρα του Eurogroup.

Αυτό είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα και είναι επίσης ένα σπουδαίο επίτευγμα για το κόμμα μου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί αποδείξαμε ότι οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, η βούληση για μεταρρυθμίσεις, για να προχωρήσουμε στο μέλλον, δημιουργούν ανάπτυξη, δημιουργούν μια σταθερή οικονομική κατάσταση, όπως βλέπουμε στην Ελλάδα. Και, όπως γνωρίζετε, αυτό συνδέεται και με το δεύτερο όνομα.

Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, που είναι το πρόσωπο αυτής της επιτυχίας της Ελλάδας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους σας και στον Κυριάκο (σ.σ Πιερρακάκη) εύχομαι καλή τύχη στη διαχείριση του Eurogroup.»

