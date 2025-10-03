Quantcast
Βέλγιο: Άγνωστης ταυτότητας drones πέταξαν πάνω από στρατόπεδο - Real.gr
real player

Βέλγιο: Άγνωστης ταυτότητας drones πέταξαν πάνω από στρατόπεδο

17:45, 03/10/2025
Βέλγιο: Άγνωστης ταυτότητας drones πέταξαν πάνω από στρατόπεδο

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πάνω από το στρατόπεδο του στρατού στο Έλσενμπορν.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πέταξαν πάνω από στρατόπεδο εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων στο ανατολικό Βέλγιο, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, δήλωσε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν, ο οποίος υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει ούτε τον αριθμό ούτε την προέλευσή τους.

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι εντοπίστηκαν πολλά drones από την τοπική αστυνομία, από τη βελγική αλλά και από τη γερμανική πλευρά», δήλωσε ο υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του τηλεοπτικού δικτύου RTBF, διευκρινίζοντας πως έχει ξεκινήσει έρευνα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πάνω από το στρατόπεδο του στρατού στο Έλσενμπορν, που δεν απέχει πολύ από τα σύνορα με τη Γερμανία, διευκρίνισε από την πλευρά του εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Άμυνας απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Επαληθεύουμε, βλέπουμε αυτό που συμβαίνει, αλλά, προς το παρόν, δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες», είπε η εκπρόσωπος.

Αυτή η υπέρπτηση ακολουθεί πολλές διεισδύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ουρανό της Ευρώπης και στην υπέρπτηση, στα τέλη Σεπτεμβρίου, μυστηριωδών drones σον ουρανό της Δανίας, πριν από δύο συνόδους κορυφής Ευρωπαίων ηγετών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας «τη μεγαλύτερη επίθεση» σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

18:15 03/10
Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει»

Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει»

18:00 03/10
Δροσιά: Καρέ-καρέ η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 38χρονου - «Γιατί με πυροβολείς;»

Δροσιά: Καρέ-καρέ η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 38χρονου - «Γιατί με πυροβολείς;»

17:49 03/10
Βέλγιο: Άγνωστης ταυτότητας drones πέταξαν πάνω από στρατόπεδο

Βέλγιο: Άγνωστης ταυτότητας drones πέταξαν πάνω από στρατόπεδο

17:45 03/10
Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Χαμάς: «Αν δεν συμφωνήσετε ως την Κυριακή, θα ξεσπάσει κόλαση»

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Χαμάς: «Αν δεν συμφωνήσετε ως την Κυριακή, θα ξεσπάσει κόλαση»

17:44 03/10
Βασίλης Μπισμπίκης: Βρέθηκε στο Σύνταγμα για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Ήθελε να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή» - ΒΙΝΤΕΟ

Βασίλης Μπισμπίκης: Βρέθηκε στο Σύνταγμα για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Ήθελε να δει εμένα και την Δέσποινα Βανδή» - ΒΙΝΤΕΟ

17:30 03/10
Μάντσεστερ: Η αστυνομία λέει ότι μπορεί να πυροβόλησε και να σκότωσε κατά λάθος ένα από τα θύματα της επίθεσης σε συναγωγή

Μάντσεστερ: Η αστυνομία λέει ότι μπορεί να πυροβόλησε και να σκότωσε κατά λάθος ένα από τα θύματα της επίθεσης σε συναγωγή

17:15 03/10
Περιστέρι: Συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα και νεράτζια σε σχολείο - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

Περιστέρι: Συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα και νεράτζια σε σχολείο - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

17:01 03/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved