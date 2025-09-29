Βέλγιο-δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πολίτες θέλουν να δουν τον στρατό να περιπολεί στον δρόμο για να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς - Real.gr

Quantcast
Βέλγιο-δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πολίτες θέλουν να δουν τον στρατό να περιπολεί στον δρόμο για να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς

13:15, 29/09/2025
Σχεδόν δύο στους τρεις Βέλγους θέλουν να δουν τον στρατό να περιπολεί στο δρόμο για να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς, αποκαλύπτει δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η δημοσκόπηση του Ipsos “Μεγάλο Βαρόμετρο», για λογαριασμό των γαλλόφωνων ΜΜΕ “Le Soir” – RTL και των φλαμανδόφωνων “Het Laatste Nieuws” – VTM, αποκαλύπτει ένα ενδιαφέρον παράδοξο, επισημαίνει η «Soir”: ενώ οι περισσότεροι Βέλγοι αισθάνονται ασφαλείς στις γειτονιές τους, σχεδόν δύο στους τρεις (64%) θέλουν να βλέπουν στρατιώτες να περιπολούν στους δρόμους.

Σύμφωνα με το Μεγάλο Βαρόμετρο, οι περισσότεροι Βέλγοι πιστεύουν ότι η γειτονιά τους είναι ένα ασφαλές μέρος. Το 56% των ερωτηθέντων, και στις τρεις περιφέρεις της χώρας, λένε ότι αισθάνονται “αρκετά ασφαλείς”. Ένας στους πέντε Βέλγους (21%) λέει μάλιστα ότι αισθάνεται απόλυτα ασφαλής στη γειτονιά του. Η Φλάνδρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (23%), ακολουθούμενη από τη Βαλλονία (19%) και τις Βρυξέλλες (16%). Αντίθετα, το 6% των ερωτηθέντων λέει ότι δεν αισθάνονται καθόλου ασφαλείς. Αυτό το αίσθημα ανασφάλειας είναι ελαφρώς πιο έντονο στις Βρυξέλλες (9%) και τη Βαλλονία (7%) από ό,τι στη Φλάνδρα (6%).

Ωστόσο, η πλειοψηφία των Βέλγων τάσσεται υπέρ της πιθανότητας να χρησιμοποιηθεί ο στρατός σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα των Βρυξελλών. Σχεδόν δύο στους τρεις (64%) υποστηρίζουν την ιδέα, με ιδιαίτερα ισχυρή υποστήριξη στη Βαλλονία (65%) και τη Φλάνδρα (64%), αλλά και στις Βρυξέλλες (58%). Αντίθετα, το 29% των ερωτηθέντων αντιτίθεται, με υψηλότερο ποσοστό στην πρωτεύουσα (37%).

Υπέρ τάσσεται η πλειονότητα των ψηφοφόρων (82%) που βρίσκονται κοντά στο ακροδεξιό Φλαμανδικό Κόμμα (Vlaams Belang), ακολουθούμενοι από εκείνους των Φιλελευθέρων – MR (79%) και της εθνικιστικής Νέας Φλαμανδικής Συμμαχίας N-VA (75%). Οι υποστηρικτές των αριστερών κομμάτων είναι λιγότερο σύμφωνοι με την ιδέα – μόνο το 46% των υποστηρικτών του Ecolo και το 54% της ριζοσπαστικής Αριστεράς PTB εγκρίνουν αυτήν την ιδέα.

