Βέλγιο: Ένας Γάλλος διώκεται για φόνο, 17 χρόνια μετά την εξαφάνιση της συντρόφου του - Real.gr

Ένας 60χρονος Γάλλος κατηγορήθηκε για φόνο από έναν Βέλγο δικαστή, σχεδόν 17 χρόνια μετά την εξαφάνιση της συντρόφου του και μητέρας των δύο παιδιών τους, η οποία μέχρι σήμερα θεωρούταν πως είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής πεζοπορίας στα ισπανικά Πυρηναία.

Αυτή η ανατροπή, σε μια έρευνα που είχε αρχικά ξεκινήσει για «ανησυχητική εξαφάνιση», ανακοινώθηκε σήμερα από την εισαγγελία της Ναμίρ (κεντρικά), της βελγικής επαρχίας όπου διέμενε το θύμα.

Η Φρανσουάζ Ντανουά δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής, από τότε που βγήκε για πεζοπορία με την οικογένειά της, τη 12η Ιουλίου του 2009 στο Κολούνγκο, σε μια ορεινή περιοχή στη βόρεια Ισπανία, στην περιφέρεια Ουέσκα.

Τη γυναίκα συνόδευαν ο σύντροφός της και τα παιδιά τους, σύμφωνα με μαρτυρίες που δόθηκαν στις αρχές.

Όμως, εκείνη, υποστηρίζοντας πως ήταν κουρασμένη, είπε πως ήθελε να διακόψει τη βόλτα και να αφήσει τους άλλους να συνεχίσουν τον δρόμο τους, λέγοντας πως θα τους περίμενε να επιστρέψουν.

Καμία ένδειξη μιας πτώσης ή άλλα στοιχεία που να εξηγούν την εξαφάνισή της δεν βρέθηκαν από τις αρχές, παρά τις έρευνες που διεξήγαγαν ισπανικές ομάδες διάσωσης εκείνο το καλοκαίρι, κατόπιν Βέλγοι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με το βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL, η βελγική δικαιοσύνη κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ντανουά είχε πεθάνει.

Σήμερα, η εισαγγελία της Ναμίρ διευκρίνισε πως είχε διατάξει νέες έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν το 2024 και 2025 και οδήγησαν στην έναρξη μιας ανακριτικής διαδικασίας τον περασμένο Απρίλιο.

«Την 21η Νοεμβρίου, ο σύντροφος και πατέρας των παιδιών του θύματος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για φόνο», ανέφερε η εισαγγελία σε ένα δελτίο Τύπου.

«Ο ύποπτος, γεννηθείς το 1964 και με καταγωγή από τη νοτιοδυτική Γαλλία, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους», συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες των γεγονότων και να εντοπιστεί η σορός του θύματος.

AΠΕ-ΜΠΕ