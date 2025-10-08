Βέλγιο: Πρωταθλήτρια στίβου καταγγέλλει τον προπονητή της - Real.gr

Τον κατηγορεί για ψυχολογική και λεκτική βία, καθώς και για σεξουαλική παρενόχληση.

Ζούσε ένα δράμα η πρώην αθλήτρια στίβου του Βελγίου, Χάνε Μάουντενς. Μιλώντας στο περιοδικό «Dag Allemaal» κατήγγειλε τον πρώην προπονητή της για κακοποίηση, ψυχολογική, λεκτική και σεξουαλική παρενόχληση. Μάλιστα η 28χρονη πρωταθλήτρια του επτάθλου αναγκάστηκε να παρατήσει το άθλημά της.

Παράλληλα, κατηγόρησε την ομοσπονδία στίβου ότι γνώριζε για τις καταγγελίες της αλλά προτίμησε να σιωπήσει.

«Με ζύγιζε κάθε μέρα, μου φώναζε, με έβριζε και με έκανε να νιώθω άχρηστη. Στο τέλος δεν άντεξα. Η πίεση, οι τραυματισμοί, όλα αυτά με έσπρωξαν στην κατάθλιψη», ανέφερε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε ότι το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια προετοιμασίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο προπονητής της προσφέρθηκε να της κάνει μασάζ, όμως όπως καταγγέλλει η κατάσταση ξέφυγε.

«Μου ζήτησε να βγάλω το σουτιέν, με έβαλε να ξαπλώσω στο πάτωμα και κάθισε πάνω μου. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα μου μπήκε σε κατάσταση επιβίωσης. Έπεσα σε σκοτεινές σκέψεις, έφτασα σε σημείο να μην προσέχω καθόλου τον εαυτό μου. Χρειάστηκε να νοσηλευτώ για μήνες. Μόνο η οικογένειά μου και λίγοι κοντινοί άνθρωποι ήξεραν την αλήθεια», δήλωσε.

Η Βελγίδα αθλήτρια είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των σύνθετων αγωνισμάτων.

«Η κακοποίηση με σημάδεψε βαθιά. Αυτός είναι ο λόγος που απομακρύνθηκα από το έπταθλο, που έχασα τα καλύτερα χρόνια μου στον στίβο», αποκάλυψε.