Βέλγοι TikTokers «ξεγελούν» την ασφάλεια στο Μουσείο του Λούβρου και κρεμούν τον δικό τους πίνακα κοντά στη Μόνα Λίζα - Real.gr

Τα μέτρα ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου αποδείχτηκαν για ακόμα μία φορά ελλιπή. ..

Περίπου ένα μήνα μετά την κινηματογραφική ληστεία, δύο νεαροί Βέλγοι tiktokers κατάφεραν να ξεγελάσουν την ασφάλεια του πιο διάσημου μουσείου του κόσμου κρεμώντας ένα από τα έργα τους στον τοίχο.

Ο Neal και ο Senne, που είχαν ήδη γίνει γνωστοί για την εισβολή τους στην Allianz Arena του Μονάχου κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League, έδειξαν για άλλη μια φορά την ευρηματικότητά τους. Για να καταφέρουν να μπουν στο μουσείο με τον πίνακά τους, οι δύο νεαροί πέρασαν την ασφάλεια με ένα αποσυναρμολογούμενο πλαίσιο από LEGO και τον πίνακά τους τυλιγμένο. «Με μεγάλα κομμάτια, ήταν αδύνατο να περάσουμε την ασφάλεια», εξηγούν στο βίντεο που δημοσίευσαν την Παρασκευή (14/11) στο TikTok και το Instagram.

Μόλις μπήκαν μέσα, μία ώρα πριν το κλείσιμο του μουσείου, ο Neal και ο Senne συναρμολόγησαν το πλαίσιο τους, τοποθέτησαν τον πίνακά τους και προσπάθησαν να τον κρεμάσουν δίπλα στη Μόνα Λίζα. Λόγω της έντονης παρουσίας ασφαλείας στην αίθουσα, δεν κατάφεραν να τον κρεμάσουν δίπλα στον πιο διάσημο πίνακα του κόσμου.

Deux tiktokeurs belges défient la sécurité du Louvre et accrochent leur propre tableau pic.twitter.com/CZzQv00jIx — BFMTV (@BFMTV) November 17, 2025

Με τον χρόνο να πιέζει, οι δύο Βέλγοι κατάφεραν τελικά να κρεμάσουν το έργο που τους απεικονίζει στην αίθουσα, όχι μακριά από τη Μόνα Λίζα. «Μπήκαμε μια ώρα πριν το κλείσιμο, αλλά οι επισκέπτες έπρεπε να εγκαταλείψουν την αίθουσα μισή ώρα αργότερα. Κρεμάσαμε το πίνακα γρήγορα. Αδύνατο να το βάλουμε στον τοίχο της Μόνα Λίζα, υπάρχουν πάρα πολλοί φρουροί, αλλά είναι στην ίδια αίθουσα».

Λίγα λεπτά αργότερα, η φάρσα ολοκληρώθηκε. Οι έφηβοι πέρασαν από την ασφάλεια, διέσχισαν τους διαδρόμους του διάσημου μουσείου και ολοκλήρωσαν την πρόκλησή τους, βγάζοντας φωτογραφίες.

Πηγή: Le Parisien