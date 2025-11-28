Βέλγος πρωθυπουργός: Η χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο μια ειρηνευτική συμφωνία - Η απάντηση της Κομισιόν - Real.gr

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ δήλωσε ότι το σχέδιο της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

“Αν προχωρήσουμε βιαστικά στο προταθέν σχέδιο του δανείου επανορθώσεων, αυτό θα έχει ως παράπλευρη απώλεια το ότι εμείς ως ΕΕ θα εμποδίσουμε ουσιαστικά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας”, ανέφερε ο Ντε Βέβερ σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία είδε το Reuters.

Για την επιστολή έγραψαν πρώτοι οι Financial Times αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Ηγέτες της ΕΕ προσπάθησαν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής τον περασμένο μήνα να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για τη χρήση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη ως δάνειο για το Κίεβο, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη στήριξη του Βελγίου.

Η στήριξη του Βελγίου στο προταθέν σχέδιο είναι πολύ σημαντική καθώς τα περιουσιακά στοιχεία που η ΕΕ ευελπιστεί να χρησιμοποιήσει φυλάσσονται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων του Βελγίου Euroclear.

Η Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ευελπιστεί να ασχοληθεί με τις ανησυχίες του Βελγίου στο προσχέδιο νομικής πρότασης, το οποίο θα παρουσιάσει για τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού κράτους προς στήριξη του Κιέβου το 2026 και το 2027, έχουν δηλώσει αξιωματούχοι της ΕΕ, οι οποίοι εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα ή μέσα στο σαββατοκύριακο.

Στην επιστολή του ο Ντε Βέβερ αναφέρει επίσης ότι το Βέλγιο δεν έχει δει κάποιο νομικό έγγραφο από την Κομισιόν.

Η Κομισιόν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευελπιστεί ότι η ΕΕ μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία για το ζήτημα στην επόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών του συνασπισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα η φον ντερ Λάιεν πρότεινε εναλλακτικές επιλογές για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, το δημοσιονομικό χάσμα της οποίας αναμένεται να διευρυνθεί σημαντικά τον επόμενο χρόνο.

Ωστόσο, έχει παραμείνει πρωτίστως επικεντρωμένη στο σχέδιο των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων από την πρώτη παρουσίασή του τον Σεπτέμβριο δεδομένου ότι πολλές χώρες μέλη της ΕΕ αντιτίθενται στο να πάρουν περισσότερο χρέος.

‘ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΣ ΛΑΘΟΣ’

“Το προταθέν σχέδιο του δανείου επανορθώσεων είναι, κατά τη γνώμη μου, θεμελιωδώς λάθος”, είπε ο Βέλγος πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι στη διάρκεια πολέμων αυτό που ανέκαθεν συνέβαινε είναι να μη χρησιμοποιούνται τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

“Τέτοια περιουσιακά στοιχεία υπήρξαν αντικείμενο αποφάσεων στη διάρκεια των μεταπολεμικών συμφωνιών, συνήθως στο πλαίσιο των πολεμικών αποζημιώσεων από την ηττηθείσα πλευρά”, εξήγησε.

Επιπλέον, ο Ντε Βέβερ επανέλαβε τις ανησυχίες του για πιθανά ρωσικά αντίποινα και την προοπτική σημαντικών οικονομικών διεκδικήσεων εις βάρος του Βελγίου και της Euroclear, απειλές τις οποίες η Μόσχα έχει ήδη διατυπώσει.

Πέραν των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που φυλάσσονται στο Βέλγιο, εκτιμάται ότι περί τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία φυλάσσονται σε τράπεζες σε άλλες χώρες της ΕΕ, κυρίως στη Γαλλία και στο Λουξεμβούργο.

Το Βέλγιο έχει στο παρελθόν πει ότι χώρες που φιλοξενούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων των Καναδά, Ιαπωνίας, Βρετανίας και ΗΠΑ–όλες μέλη της Ομάδας των Επτά πλουσιοτέρων χωρών–θα πρέπει επίσης να περιληφθούν στο σχέδιο.

Η απάντηση της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα την απάντησή της σχετικά με την επιστολή του Βέλγου πρωθυπουργού Μαρτ Ντε Βέβερ προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, που προειδοποιεί ότι η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Πάολα Πινό επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει την επιστολή και ότι η Επιτροπή εξετάζει με προσοχή το θέμα και εργάζεται μαζί με όλα τα κράτη-μέλη και το Βέλγιο για τις επιλογές σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2026-2027.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου, «η Κομισιόν επεξεργάζεται το σχέδιο που έχει αποσταλεί στα κράτη-μέλη και στόχος είναι όλες οι θέσεις να είναι συμβατές με τις αποφάσεις που θα ληφθούν», ενώ αποκάλυψε ότι το νομικό κείμενο της τελικής πρότασης θα δοθεί τις επόμενες ημέρες. Η κ. Πινό πρόσθεσε ότι πρόκειται για «αχαρτογράφητα νερά» και ότι κατανοεί τις ανησυχίες που υπάρχουν, ενώ οι αποφάσεις που θα ληφθούν πρέπει να είναι αποδεκτές από όλα τα κράτη-μέλη.