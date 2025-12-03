Βέλγος ΥΠΕΞ: Οι προτάσεις της ΕΕ δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες μας για τη χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων - Real.gr

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θέλει να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση δανείου στην Ουκρανία, «δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες» του Βελγίου και παραμένει «η χειρότερη επιλογή», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Μαξίμ Πρεβό.

«Αισθανόμαστε απογοήτευση που δεν εισακουσθήκαμε. Οι ανησυχίες μας υποβαθμίστηκαν», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου προσερχόμενος σε σύνοδο του NATO στις Βρυξέλλες.

Η Γερμανία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της τις ανησυχίες του Βελγίου όσον αφορά τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, σημειώνοντας ότι θα είναι δυνατό να βρεθεί μια λύση γι’αυτές τις ανησυχίες, αν όλοι οι σύμμαχοι παραμείνουν ενωμένοι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να διευκρινίσει σήμερα επί ποίας νομικής βάσης θα ήθελε να χρηματοδοτήσει ένα δάνειο επανορθώσεων 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο, στηριζόμενη στα περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους που έχουν παγώσει στην Ευρώπη.

Από την αρχή η βελγική κυβέρνηση αντιτίθεται στην ιδέα αυτή, φοβούμενη μήπως το Βέλγιο, όπου η μεγάλη πλειονότητα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται συγκεντρωμένη στους κόλπους της εταιρείας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Euroclear, υποστεί μόνο του τις επιπτώσεις στην περίπτωση προβλημάτων.

«Το κείμενο που η Επιτροπή θα παρουσιάσει σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες μας ικανοποιητικά. Δεν είναι αποδεκτό να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα (σ.σ.: τα ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία) και να μας αφήσουν μόνους μας να αναλάβουμε τους κινδύνους», υπογράμμισε ο Πρεβό.

Αν τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ επιμείνουν να θέλουν να εφαρμοστεί μια τέτοιου είδους οικονομική ρύθμιση, «ζητούμε οι κίνδυνοι που θα διατρέξει το Βέλγιο να καλυφθούν πλήρως», τόνισε, σημειώνοντας ότι θέλει «απλώς να αποφευχθούν συνέπειες δυνάμει καταστροφικές για μια χώρα μέλος από την οποία ζητούν να δείξει αλληλεγγύη, χωρίς να της προσφέρουν την ίδια αλληλεγγύη».

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ είχε εκφράσει ξανά την περασμένη εβδομάδα την αντίθεσή του στη χρήση αυτού του εργαλείου σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.