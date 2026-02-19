Βενετία: Το φαινόμενο acqua alta έβγαλε τα ψάρια τους δρόμους - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Έκπληκτοι έμειναν οι τουρίστες στη Βενετία, όταν διασχίζοντας τα σοκάκια της πόλης, είδαν ότι ήταν γεμάτα με ψάρια.

Πρόκειται για το φαινόμενο acqua alta (υψηλό νερό), κατά τη διάρκεια του οποίου ανεβαίνει η στάθμη του νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι δρόμοι της πόλης, συνήθως μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου.

Ένα φαινόμενο, στη θέα του οποίου μπορεί οι κάτοικοι της Βενετίας να είναι συνηθισμένοι, όχι, όμως, οι ταξιδιώτες.

Το «υψηλό νερό» έκανε την εμφάνισή του τα ξημερώματα, ενώ σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, οι κάτοικοι παρακολουθούν, ανήμποροι να αντιδράσουν, τον αγώνα επιβίωσης εκατοντάδων ψαριών σε ρηχά νερά.

🇮🇹 | Imágenes tomadas por residentes de Venecia, Italia, muestran una gran cantidad de peces nadando en aguas poco profundas de la calle durante la marea alta de este invierno. pic.twitter.com/1TrRDglFbD — News Day Mundo (@NewsDayMundo) February 19, 2026

Όταν εμφανίζεται το φαινόμενο acqua alta, η πλατεία του Αγίου Μάρκου που είναι το χαμηλότερο σημείο της πόλης, γίνεται ένα με τη λιμνοθάλασσα.

Φαινόμενο acqua alta

Σε περίπτωση που μια αστρονομική παλίρροια συμπίπτει με έναν ισχυρό νοτιοανατολικό άνεμο («scirocco»), χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και τα κυματιστά ρεύματα της Αδριατικής («seiche»), η στάθμη του νερού στη Βενετία ανεβαίνει και οι χαμηλότερες περιοχές της πόλης πλημμυρίζουν.

Αυτό είναι η acqua alta, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με μια πραγματική πλημμύρα, καθώς είναι ένα εντελώς φυσικό και φυσιολογικό φαινόμενο. Η στάθμη του νερού ανεβαίνει σταδιακά κατά λίγα εκατοστά και διαρκεί μόνο για μερικές ώρες, πριν η παλίρροια υποχωρήσει και τα κανάλια επιστρέψουν στο φυσιολογικό.

Η αστρονομική παλίρροια είναι η περιοδική ανύψωση και υποχώρηση της στάθμης της θάλασσας, που προκαλείται από τις βαρυτικές δυνάμεις της Σελήνης και του Ήλιου σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης.