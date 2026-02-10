Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση της βουλής για την έγκριση του νομοσχεδίου περί αμνηστίας - Real.gr

Quantcast
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση της βουλής για την έγκριση του νομοσχεδίου περί αμνηστίας
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση της βουλής για την έγκριση του νομοσχεδίου περί αμνηστίας

03:30, 10/02/2026
Βενεζουέλα: Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση της βουλής για την έγκριση του νομοσχεδίου περί αμνηστίας

Αναβλήθηκε η κοινοβουλευτική συνεδρίαση για την έγκριση του νομοσχεδίου περί γενικής αμνηστίας στη Βενεζουέλα, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, όπως ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα.

Την Πέμπτη, το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε το νομοσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση και είχε προγραμματίσει περαιτέρω συζήτηση την Τρίτη για την έγκριση του.

Μια κοινοβουλευτική συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστή η ημερήσια διάταξη.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες υποσχέθηκε την 8η Ιανουαρίου να αφήσει ελεύθερους τους πολιτικούς κρατούμενους, όμως σύμφωνα με την αντιπολίτευση και ΜΚΟ οι αποφυλακίσεις γίνονται με το σταγονόμετρο.

