Βενεζουέλα: Εγκρίθηκε ο νόμος περί αμνηστίας -«Πρέπει να ξέρουμε πώς να ζητάμε συγγνώμη» είπε η Ροδρίγκες - Ποιοι εξαιρούνται - Real.gr

Ο νόμος περί αμνηστίας που εγκρίθηκε χθες από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας δεν αφορά πρόσωπα τα οποία «ενθάρρυναν» τις «ένοπλες ενέργειες» εναντίον της χώρας, κάτι που ενδέχεται να αποκλείσει κάποια μέλη της αντιπολίτευσης, ιδίως την επικεφαλής της και νομπελίστρια ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τάχθηκε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης της 3ης Ιανουαρίου.

«Εξαιρούνται επίσης από την αμνηστία όσοι διώχθηκαν ή μπορεί να διωχθούν ή καταδικάστηκαν ή μπορεί να καταδικαστούν επειδή προώθησαν, υποκίνησαν, ζήτησαν, αξίωσαν, ενεθάρρυναν, διευκόλυναν, χρηματοδότησαν ή συμμετείχαν σε ένοπλες ή βίαιες ενέργειες εναντίον του λαού, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Βενεζουέλας από πλευράς κρατών, εταιρειών ή προσώπων» στο εξωτερικό, αναφέρει το άρθρο 9 του νόμου.

Την κατάρτιση του νόμου είχε υποσχεθεί η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό στην επιχείρηση στο Καράς στην αρχή της χρονιάς. Αναμένεται να επιτρέψει την αποφυλάκιση κρατουμένων που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις θεωρούν πολιτικούς.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες είπε χθες ότι πρέπει να «ξέρουμε να ζητάμε συγγνώμη», αφού υπέγραψε κάνοντας νόμο του κράτους κείμενο για τη χορήγηση αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί από την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις, προτού συμπληρωθούν δυο μήνες από την αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ σε επιχείρηση στο Καράκας.

«Πρέπει να ξέρουμε πώς να ζητάμε συγγνώμη και πρέπει επίσης να ξέρουμε πώς να δεχόμαστε συγχώρεση», είπε η υπηρεσιακή πρόεδρος στο προεδρικό μέγαρο, κρίνοντας πως «ανοίγουμε νέους δρόμους για την πολιτική στη Βενεζουέλα».