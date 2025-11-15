Quantcast
Βενεζουέλα: «Ειρήνη», το μήνυμα του προέδρου Μαδούρο προς τον Αμερικανό ομόλογό του Τραμπ - Real.gr
real player

Βενεζουέλα: «Ειρήνη», το μήνυμα του προέδρου Μαδούρο προς τον Αμερικανό ομόλογό του Τραμπ

04:45, 15/11/2025
Βενεζουέλα: «Ειρήνη», το μήνυμα του προέδρου Μαδούρο προς τον Αμερικανό ομόλογό του Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προέτρεψε χθες Παρασκευή τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNN εάν έχει κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στον Τραμπ, ο Μαδούρο απάντησε: «Ναι, ειρήνη!». Απευθυνόμενος στον αμερικανικό λαό, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τόνισε: «Όχι άλλοι ατέρμονοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν».

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες του αεροπλανοφόρου Gerald Ford, του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο έφθασε την Τρίτη στην Καραϊβική, ενισχύοντας την στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή. Ήδη από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, καταγγέλλει ότι στόχος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή είναι η ανατροπή του. Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι οι ημέρες του Μαδούρο στην εξουσία είναι «μετρημένες», ενώ τον Οκτώβριο επιβεβαίωσε ότι έδωσε άδεια στη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Επιχείρηση «Southern Spear»

Την Πέμπτη, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανήγγειλε την έναρξη της επιχείρησης «Southern Spear» («Νότια Λόγχη») με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι σήμερα, η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 21 πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 80 ανθρώπων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε σε «ΒΒΒ» την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας - Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο»

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε σε «ΒΒΒ» την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας - Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο»

00:10 15/11
Μαρτίκας για απατεώνα επιχειρηματία: «Πλήρωνε με χρυσό και μετά έστηνε ληστεία» - Η καταγγελία για τον Παντελή Παντελίδη

Μαρτίκας για απατεώνα επιχειρηματία: «Πλήρωνε με χρυσό και μετά έστηνε ληστεία» - Η καταγγελία για τον Παντελή Παντελίδη

21:58 14/11
Βορίζια - Γονείς 39χρονου: «Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε, είχε υπάρξει και άλλο περιστατικό»

Βορίζια - Γονείς 39χρονου: «Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε, είχε υπάρξει και άλλο περιστατικό»

19:35 14/11
Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Στο επίκεντρο τα συστήματα πυροβολικού PULS

Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Στο επίκεντρο τα συστήματα πυροβολικού PULS

20:13 14/11
ΗΠΑ: Έρευνα για τους δεσμούς Έπσταϊν με Κλίντον και JP Morgan, μετά από αίτημα Τραμπ

ΗΠΑ: Έρευνα για τους δεσμούς Έπσταϊν με Κλίντον και JP Morgan, μετά από αίτημα Τραμπ

02:15 15/11
Καιρός: «Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες»

Καιρός: «Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες»

22:41 14/11
Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

19:24 12/11
Σπύρος Φωκάς: Το σύμβολο της κλασικής ανδρικής ομορφιάς σε μια σπάνια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’60

Σπύρος Φωκάς: Το σύμβολο της κλασικής ανδρικής ομορφιάς σε μια σπάνια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’60

22:50 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved