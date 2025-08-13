Βενεζουέλα: Ελεύθερη αφέθηκε υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχε συλληφθεί ύστερα από διαδήλωση - Real.gr

Η υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μάρτα Λία Γκραχάλες, που είχε συλληφθεί ύστερα από διαδήλωση την Παρασκευή και κατηγορείται για «υποκίνηση στο μίσος» και «συνωμοσία», αφέθηκε ελεύθερη χθες, Τρίτη, το βράδυ, ανακοίνωσε ο σύζυγός της, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί η δίωξή της από τη δικαιοσύνη.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, όπως και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, είχαν ζητήσει την «άμεση απελευθέρωσή» της. Η Γκραχάλες, που διευθύνει τη μη κυβερνητική οργάνωση SurGentes, συνελήφθη την Παρασκευή έπειτα από διαδήλωση μπροστά στα γραφεία του ΟΗΕ στο Καράκας υπέρ αυτών που κρατούνται στο πλαίσιο της μετεκλογικής κρίσης.

«Θέλω να ενημερώσω ότι γύρω στις 9 το βράδυ (04:00 ώρα Ελλάδος) ανακοινώθηκε για τη Μάρτα Λία μέτρο που αντικαθιστά τη στέρηση της ελευθερίας της και πήγαμε να την βρούμε», ανέφερε ο Αντόνιο Γκονσάλες, ο σύζυγός της, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμα, ο Γκονσάλες τόνισε ότι «η Μάρτα Λία εξακολουθεί να κατηγορείται για αδικήματα που δεν έχει διαπράξει (…) η ολοφάνερα αυθαίρετη δικαστική διαδικασία συνεχίζεται».

Η μκο SurGentes διαμαρτυρήθηκε για τη διάλυση προηγούμενης διαδήλωσης υπέρ των φυλακισμένων, την 5η Αυγούστου, από «παρακρατική ομάδα περίπου 70 ατόμων», ή αλλιώς μελών «collectivos» (ομάδες ακτιβιστών που κατηγορούνται για συγκρούσεις με αντιπολιτευόμενους διαδηλωτές) μπροστά στην έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου (TSJ). Η Γκραχάλες ήταν παρούσα σε αυτήν τη διαδήλωση.

Η εισαγγελία της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σε βάρος της Γκραχάλες εκδόθηκε «ένταλμα σύλληψης (…) για ενέργειες κατά των θεσμών της Βενεζουέλας και της ειρήνης της Δημοκρατίας» και διευκρίνισε ότι κατηγορείται για «υποκίνηση στο μίσος» και «συνωμοσία».

Στις ταραχές μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου 2024, στις οποίες επανεξελέγη ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, αλλά η αντιπολίτευση κατήγγειλε νοθεία, 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2.400 συνελήφθησαν. Έκτοτε έχουν αφεθεί ελεύθεροι περίπου 2.000, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ο πρόεδρος Μαδούρο δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι πολλές μκο που εμπλέκονται στην υπεράσπιση κρατουμένων της μετεκλογικής κρίσης χρηματοδοτούνται από την CIA και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Αυτές (οι μκο) ζητούν τη δημιουργία ψεύτικης επιτροπής μητέρων για την ελευθερία πολιτικών κρατουμένων και, αν δεις τον κατάλογο, αυτοί είναι όλοι όσοι έχουν σκοτώσει ανθρώπους στη χώρα, αυτοί που έχουν τραυματίσει αθώους», σημείωσε ο Νικολάς Μαδούρο. Σχετικά με τους ανθρώπους που συνελήφθησαν στη διάρκεια της μετεκλογικής κρίσης ο Μαδούρο δήλωσε ότι «αυτοί που επιτίθενται με βία και σκοτώνουν είναι τρομοκράτες, όχι πολιτικοί κρατούμενοι».