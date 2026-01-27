Quantcast
Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες προβλέπει αύξηση επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου κατά 55% το 2026, στα 1,4 δισ. δολάρια - Real.gr
real player

Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες προβλέπει αύξηση επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου κατά 55% το 2026, στα 1,4 δισ. δολάρια

04:30, 27/01/2026
Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες προβλέπει αύξηση επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου κατά 55% το 2026, στα 1,4 δισ. δολάρια

Σύνοψη από το

  • Η πρόεδρος Ροδρίγκες προβλέπει αύξηση επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου στα 1,4 δισ. δολάρια, από 900 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, με στόχο η Βενεζουέλα να γίνει «γίγαντας της παραγωγής».
  • Ο νέος νόμος, που αναμένεται να εγκριθεί οριστικά, προβλέπει ότι «ιδιωτικές εταιρείες εδρεύουσες» στη Βενεζουέλα θα μπορούν πλέον να εκμεταλλεύονται πετρελαϊκά κοιτάσματα μετά από συμβάσεις με το δημόσιο.
  • Αναλυτές εκτιμούν ότι ο νόμος συντάχθηκε υπό πίεση των ΗΠΑ, οι οποίες επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον πλανήτη.
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026, χάρη σε μεγαλύτερο άνοιγμα στον ιδιωτικό τομέα που καθιστά εφικτό τροποποίηση του νόμου για τους υδρογονάνθρακες που βρίσκεται στη διαδικασία της υιοθέτησης από το κοινοβούλιο, δήλωσε χθες Δευτέρα η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Την περασμένη χρονιά, οι επενδύσεις ήταν σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια και αυτή τη χρονιά έχουν υπογραφτεί (συμφωνίες για) επενδύσεις 1,4 δισεκ. δολαρίων», είπε η διάδοχος του Νικολάς Μαδούρο, που αιχμαλωτίστηκε από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του νόμου.

«Αναμένουμε να περάσουμε από το καθεστώς της χώρας με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη σε αυτό του γίγαντα της παραγωγής», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο νόμος που προωθεί η προσωρινή πρόεδρος συντάχθηκε υπό πίεση των ΗΠΑ, μετά την αιχμαλωσία του Νικολάς Μαδούρο, καθώς η Ουάσιγκτον δεν κρύβει την πρόθεσή της να εκμεταλλευτεί τα αποθέματα μαύρου χρυσού της Βενεζουέλας.

Για κάποιο διάστημα αποκαλούμενη μισοαστεία-μισοσοβαρά «Σαουδική Βενεζουέλα», όταν ήταν σημαντικός παίκτης στη διεθνή αγορά πετρελαίου, το κράτος της Λατινικής Αμερικής διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα στη Γη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η παραγωγή βρίσκεται σήμερα στα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Χρόνια έλλειψης επενδύσεων και αμερικανικών κυρώσεων (σύμφωνα με την κυβέρνηση), κακοδιαχείρισης και διαφθοράς (σύμφωνα με την αντιπολίτευση) την έριξαν από τα 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα τα χρόνια του 2000 στο ιστορικό χαμηλό των 350.000 βαρελιών την ημέρα το 2020.

Ο νόμος, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση χθες Δευτέρα, αναμένεται να εγκριθεί οριστικά τις επόμενες ημέρες, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στην εθνική αντιπροσωπεία, εξαιτίας της αποχής της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του 2025.

Την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων διαχειριζόταν ως τώρα το κράτος ή κοινοπραξίες στις οποίες το κράτος είχε πλειοψηφικό ποσοστό και την αποκλειστική δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Όμως ο προωθούμενος νόμος προβλέπει ότι «ιδιωτικές εταιρείες εδρεύουσες» στη Βενεζουέλα θα μπορούν επίσης πλέον να εκμεταλλεύονται πετρελαϊκά κοιτάσματα μετά την υπογραφή συμβάσεων με το δημόσιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Υπό πίεση ο Τραμπ μετά τον δεύτερο νεκρό από τους άνδρες του ICE - Οργή και πένθος στη Μινεάπολη

ΗΠΑ: Υπό πίεση ο Τραμπ μετά τον δεύτερο νεκρό από τους άνδρες του ICE - Οργή και πένθος στη Μινεάπολη

05:30 27/01
Η Βραζιλία θέλει να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029

Η Βραζιλία θέλει να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029

05:00 27/01
Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες προβλέπει αύξηση επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου κατά 55% το 2026, στα 1,4 δισ. δολάρια

Βενεζουέλα: Η πρόεδρος Ροδρίγκες προβλέπει αύξηση επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου κατά 55% το 2026, στα 1,4 δισ. δολάρια

04:30 27/01
Γαλλία: Η Βουλή ενέκρινε νόμο για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Γαλλία: Η Βουλή ενέκρινε νόμο για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών

04:00 27/01
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αύξησε στο 25% τους δασμούς σε εισαγωγές από τη Νότια Κορέα - Συνομιλίες άμεσα ζητά η Σεούλ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αύξησε στο 25% τους δασμούς σε εισαγωγές από τη Νότια Κορέα - Συνομιλίες άμεσα ζητά η Σεούλ

03:30 27/01
Σαλμάν Ρούσντι για την πολιτική βία στις ΗΠΑ: «Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»

Σαλμάν Ρούσντι για την πολιτική βία στις ΗΠΑ: «Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»

03:00 27/01
Μπαρό σε Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους

Μπαρό σε Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους

02:40 27/01
Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

Δήμαρχος Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες του ICE θα αρχίσουν να αποχωρούν εντός της ημέρας

02:20 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved