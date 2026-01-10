Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες θα αντιταχθεί μέσω διπλωματικών οδών στην επιθετικότητα των ΗΠΑ - Real.gr

Quantcast
03:00, 10/01/2026
Η Βενεζουέλα θα αντιταχθεί «μέσω διπλωματικών οδών» στην «εγκληματική επιθετικότητα» των ΗΠΑ, τόνισε χθες Παρασκευή η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους προέδρους της Βραζιλίας και της Κολομβίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και τον Γουστάβο Πέτρο, καθώς και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, η Ροντρίγκες αναφέρθηκε στη «σοβαρή, εγκληματική και παράνομη επίθεση εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας» στις 3 Ιανουαρίου με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που προηγήθηκαν της αιχμαλώτισης του Νικολάς Μαδούρο.

«Επιβεβαίωσα ότι η Βενεζουέλα θα εξακολουθήσει να αντιτάσσεται σε αυτήν την επιθετικότητα μέσω διπλωματικών οδών», συμπλήρωσε η Ροδρίγκες, αφότου Καράκας και Ουάσινγκτον εξέφρασαν τη βούληση να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές τους σχέσεις.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ευχαρίστησε επίσης τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι, για «την προθυμία του να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας», βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό και το διεθνές δίκαιο.

Το Κατάρ έχει αναλάβει εδώ και χρόνια μεσολαβητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον. Μετά την 3η Ιανουαρίου προσφέρθηκε εκ νέου να μεσολαβήσει, απευθύνοντας έκκληση για «επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου».

