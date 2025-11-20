Βενεζουέλα: Ισχυρή έκρηξη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πυρκαγιά μετά από ισχυρή έκρηξη ξέσπασε στο εργοστάσιο επεξεργασίας αργού πετρελαίου Petrocedeno της Βενεζουέλας στο Ανζοάτεγκουι.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε πύργο διύλισης ή απόσταξης της μονάδας επεξεργασίας, με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε κοντινό εργοστάσιο νάφθας.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ενεργή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, ενώ οχήματα ασφαλείας και κυκλοφορίας παραμένουν στην περιοχή για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ώρες επίσημη έκθεση με λεπτομέρειες για τα αίτια, την έκταση της πυρκαγιάς και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της.

‼️‼️🇻🇪—-There has just been a massive explosion that occurred at the Petrocedeno Oil Complex. This facility is located in Anzoategui state of Venezuela. This facility is a key part of Venezuela’s heavy crude oil processing network. I will provide more details as they emerge and… pic.twitter.com/JIpSdc1QPJ — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) November 19, 2025

Ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς τον τόπο του συμβάντος και οι εργαζόμενοι έχουν εκκενώσει το εργοστάσιο πλην της ομάδας πυρασφάλειας, αν και δεν έχουν αναφερθεί επίσημα τραυματίες.

Το Petrocedeno είναι μέρος της ζώνης Orinoco, της κύριας πετρελαιοπαραγωγικής περιοχής της Βενεζουέλας, όπου οι μονάδες αναβάθμισης αργού πετρελαίου διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη μετατροπή του εξαιρετικά βαρέος αργού πετρελαίου σε ποιότητες κατάλληλες για εξαγωγή.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στον τόπο του συμβάντος, ενώ οι αρχές εκτιμούν την έκταση των ζημιών και η PDVSA δεν έχει ακόμη εκδώσει δήλωση.