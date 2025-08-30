Βενεζουέλα: Καταδρομικό πλοίο των ΗΠΑ κατευθύνεται στην Καραϊβική - Real.gr

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν το βράδυ της Παρασκευής ένα αμερικανικό πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό, το USS Lake Erie, ναι εισέρχεται στη διώρυγα του Παναμά κατευθυνόμενο προς την Καραϊβική, όπου η στρατιωτική ανάπτυξη που επιθυμεί η Ουάσινγκτον προκαλεί οργή στη Βενεζουέλα.

Το πολεμικό πλοίο πέρασε γύρω στις 21:30 (05:30 σήμερα ώρα Ελλάδας) ένα από τα θυροφράγματα της διώρυγας από τον Ειρηνικό και κατευθύνθηκε ανατολικά προς τον Ατλαντικό, διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο σημείο, για ένα ταξίδι οκτώ ωρών που διατρέχει 80 χλμ.

Το πολεμικό πλοίο, με ζωγραφισμένο τον αριθμό 70 με λευκά γράμματα στο πλευρό του, είχε δέσει τις δύο τελευταίες ημέρες στο λιμάνι Ρόντμαν, στην είσοδο της διώρυγας από την πλευρά του Ειρηνικού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική λέγοντας ότι σκοπός τους είναι η καταπολέμηση του διεθνούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη τριών αντιτορπιλικών εφοδιασμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Την Τρίτη, Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε ανωνυμία δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναπτύξει επίσης πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό, το USS Lake Erie, καθώς και το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο USS Newport.

Απαντώντας, η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι στέλνει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για περιπολίες στα χωρικά ύδατά της.

Η Ουάσινγκτον και το Καράκας βρίσκονται στα μαχαίρια εδώ και χρόνια και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει την πίεση στον Βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, την επανεκλογή του οποίου τον Ιούλιο του 2024 δεν είχε αναγνωρίσει ο προηγούμενος (μέχρι τον Ιανουάριο) πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε τον Αύγουστο στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»).

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP