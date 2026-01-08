Βενεζουέλα: Κηδείες στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ για την αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο - Real.gr

Σύνοψη από το
- Συγγενείς με δάκρυα στα μάτια παραβρέθηκαν στις κηδείες των στρατιωτικών, ενώ η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.
- Τουλάχιστον ένας άμαχος και 55 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου, με τον υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ».
- Η επίθεση των ΗΠΑ, η οποία βομβάρδισε το Καράκας, έγινε στο πλαίσιο επιχείρησης για την αιχμαλώτιση του προέδρου Μαδούρο, με την προσωρινή πρόεδρο να δηλώνει ότι «οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή».
Συγγενείς με δάκρυα στα μάτια, φέρετρα καλυμμένα με σημαίες της Βενεζουέλας, ομιλίες για «το θάρρος», «την ανδρεία», την «τιμή», την «πίστη» των πεσόντων… Στεφάνια με λουλούδια και φωτογραφίες των νεκρών συνόδευαν τα φέρετρα, όπως και τιμητικά αγήματα.
«Αυτοί που πεθαίνουν για να υπερασπιστούν ζωή δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νεκροί», αναφέρει κείμενο που συνοδεύει ένα από τα βίντεο, αναπαράγοντας στίχο γνωστού τραγουδιστή στη Βενεζουέλα, του Αλί Πριμέρα.
Τουλάχιστον ένας άμαχος και 55 στρατιωτικοί από τη Βενεζουέλα και την Κούβα σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε την Τρίτη επταήμερο εθνικό πένθος. «Οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτή τη δημοκρατία», είπε.
Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο δήλωσε την Κυριακή ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα, που βομβάρδισαν την πρωτεύουσας Καράκας και τοποθεσίες σε άλλες τρεις πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αιχμαλώτιση του αρχηγού του κράτους.