Quantcast
Βενεζουέλα-ΜΚΟ: Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν την Κυριακή - Real.gr
real player

Βενεζουέλα-ΜΚΟ: Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν την Κυριακή

22:15, 25/01/2026
Βενεζουέλα-ΜΚΟ: Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν την Κυριακή

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν την Κυριακή στη Βενεζουέλα, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal.
  • Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανέφερε την Παρασκευή ότι μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί 626 κρατούμενοι, όμως το Foro Penal έχει επιβεβαιώσει μόλις 156 από τις 8 Ιανουαρίου.
  • Η Ροδρίγκες πρόκειται να επικοινωνήσει με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, για να ζητήσει την επαλήθευση των καταλόγων των αποφυλακισθέντων.

Τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν σήμερα στη Βενεζουέλα, όπου είναι σε εξέλιξη η διαδικασία απελευθέρωσης των ανθρώπων αυτών, υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal.

Ο διευθυντής της οργάνωσης, Αλφρέδο Ρομέρο, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι σήμερα αποφυλακίστηκαν 80 κρατούμενοι από φυλακές σε όλη τη χώρα και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι εντός της ημέρες.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανέφερε την Παρασκευή ότι μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί 626 κρατούμενοι, όμως δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αποφυλάκιση και των υπολοίπων.

Το Foro Penal ωστόσο, από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα δεν είχε επιβεβαιώσει την αποφυλάκιση παρά μόνο 156 πολιτικών κρατουμένων.

Η Ροδρίγκες είπε ότι αύριο Δευτέρα πρόκειται να επικοινωνήσει με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, για να ζητήσει από τον ΟΗΕ να επαληθεύσει τους καταλόγους με τα ονόματα όσων έχουν αποφυλακιστεί μέχρι τώρα στη χώρα της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

Γλυφάδα: Πώς ο 46χρονος πατροκτόνος αποφυλακίστηκε μετά τη δολοφονία της μητέρας του - «Είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό»

20:28 25/01
Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από αύριο

Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από αύριο

22:33 25/01
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Θρίαμβος για την Εθνική, κέρδισε την Ιταλία 12-5 και κατέκτησε την τρίτη θέση - ΒΙΝΤΕΟ

19:16 25/01
Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

Ζελένσκι: Το έγγραφο των αμερικανικών εγγυήσεων για την Ουκρανία είναι 100% έτοιμο

18:40 25/01
Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

Πέτρος Λαγούτης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Αλήθεια δέχεται προτάσεις;»

22:45 23/01
Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος για 2 ζώδια – Ποια θα είναι η ημερομηνία-κλειδί

16:00 25/01
Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

Νίκος Ξανθόπουλος: Κουμπάρος στον γάμο του Ανέστη Βλάχου – Σπάνια φωτογραφία από το 1966

20:40 23/01
Τζώρτζογλου για τον χωρισμό του από τη Μαριόλα: «Ήθελα να γλιτώσει το Σοφάκι μου από εμένα»

Τζώρτζογλου για τον χωρισμό του από τη Μαριόλα: «Ήθελα να γλιτώσει το Σοφάκι μου από εμένα»

12:00 25/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved