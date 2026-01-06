Βενεζουέλα: Ο Γάλλος πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «παράνομη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση - Real.gr

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας χαρακτήρισε «παράνομη» την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν εγκρίνει την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έπειτα από τις επικρίσεις που δέχθηκε για την απουσία καταδίκης στην αρχική του δήλωση.

«Ολα είναι παράνομα στην υπόθεση αυτή. Το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, ο εκλογικός κύκλος του 2024, η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που αντιβαίνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ενώπιο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ζητώντας «δημοκρατική μετάβαση» πέριξ του Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, του υποψήφιου της αντιπολίτευσης στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, για τον οποίο η Γαλλία θεωρεί ότι εξελέγη πρόεδρος το 2024.

ΑΠΕ-ΜΠΕ