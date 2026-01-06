Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας καλεί την αμερικανική δικαιοσύνη να αναγνωρίσει ότι δεν έχει δικαιοδοσία κατά του Μαδούρο - Real.gr

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βενεζουέλας Τάρεκ Σαάμπ κάλεσε τον αμερικανό δικαστή που είναι επιφορτισμένος με την υπόθεση ναρκοτρομοκρατίας κατά του Νικολάς Μαδούρο να αναγνωρίσει ότι οι ΗΠΑ στερούνται δικαιοδοσίας καθώς και ότι ο Μαδούρο απολαμβάνει ασυλίας από ποινική δίωξη ως αρχηγός κράτους.

Ο Σαάμπ πρόσθεσε ότι τρεις εισαγγελείς θα διερευνήσουν τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που οδήγησε στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και στην μεταφορά του στις ΗΠΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ